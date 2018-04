Het stevige medische bulletin van koning Albert: operaties van kop tot teen

Koning Albert (83) is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Ditmaal lijdt hij aan aortakleptenose - vernauwing van zijn hartkleppen - en zijn aortaklep moet vervangen worden. “Een van de meest frequente hartaandoeningen”, aldus hartchirurg Bart Meuris (UZ Leuven). Het is niet de eerste keer dat de voormalige vorst een ingreep moet ondergaan.