Club-voorzitter Bart Verhaeghe in “serieuze onderhandeling” om Nederlandse eersteklasser te kopen

De voetbalhonger van Bart Verhaeghe lijkt nog niet gestild. De voorzitter van Club Brugge is volgens Voetbal International namelijk in “serieuze onderhandeling” om de Nederlandse eersteklasser Roda JC over te nemen. Verhaeghe zou het volledige aandelenpakket van huidige eigenaar Frits Schrouff willen overnemen.

“De afgelopen jaren oriënteerde de puissant rijke Vilvoordenaar – volgens Belgische media goed voor een vermogen van ruim 400 miljoen euro – zich nadrukkelijk over de grens”, klinkt het bij VI. Verhaeghe zou willen investeren in een nieuwe club, die eventueel zou kunnen dienen als satellietclub voor blauw-zwart. Het Deense Lyngby en het Poolse Slask Wroclaw werden volgens VI genoemd als mogelijke doelwitten, maar het is nu dus Roda JC dat de meest serieuze optie is geworden.

Amper vijftien maanden geleden kondigde de club uit Kerkrade nog aan dat Aleksei Korotaev de nieuwe overnemer zou worden. De Zwitserse Rus werd zo ook gepresenteerd in Nederland, maar raakte enkele dagen later verwikkeld in een nog altijd slepende rechtszaak in Dubai. Het geduld van Schrouff is nu op aangezien hij in 2015 de club slechts tijdelijk overnam met een toenmalige schuldenlast van ongeveer tien miljoen euro.

Foto: Photo News

Volledige overname

Ook de flamboyante Iraniër Salar Azimi toonde interesse, maar Schrouff had in die piste nooit vertrouwen. “Met Bart Verhaeghe denkt hij nu wel een betrouwbare nieuwe eigenaar te hebben gevonden. De Belgische ondernemer is naar verluidt alleen geïnteresseerd in een volledige overname”, klinkt het bij VI. Al sluit men een terugkeer van Korotaev niet uit.

Er zijn echter nog enkele obstakels die overwonnen moeten worden. De Eredivisieclub, momenteel pas zestiende op achttien ploegen, heeft een uitstaande schuld van ongeveer vijf miljoen euro. Daar komt elk jaar een begrotingstekort van zo’n drie miljoen euro bovenop. “Verhaeghe is bereid die tekorten aan te zuiveren en Roda weer op te bouwen tot een gezonde Eredivisieclub, maar hij piekert er niet over ook de oude schulden voor zijn rekening te nemen”, stelt VI.

Vraag is of Schrouff aan die laatste voorwaarde wil voldoen. Hij zou namelijk al zestien miljoen euro geïnvesteerd hebben in de club. Al behoort volgens VI in het slechtste geval een samenwerking op sportief vlak ook tot de mogelijkheden.