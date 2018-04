Hallucinante beelden van moraliteitspolitie in Iran: vrouw zwaar aangepakt omdat haar hoofddoek los zit

Een video over de moraliteitspolitie in Iran veroorzaakt momenteel veel ophef in het land. Op de beelden is te zien hoe een vrouw in de hoofdstad Teheran zwaar wordt aangepakt omdat haar hidjab los zit.

De Iraanse wetgeving stelt dat vrouwen hun hele lichaam moeten bedekken wanneer ze in het openbaar komen. Sommigen durven die regel echter aan hun laars te lappen. Zo zijn er veel dames die hun hidjab losser dragen, waardoor bijvoorbeeld hun haar te zien is. Daardoor riskeren ze weliswaar een zware straf van de moraliteitspolitie, die erop toeziet dat de vrouwen zich kleden zoals de strenge regels het voorschrijven.

Voor de jongedame in de video had haar beslissing echter zware gevolgen. In het bijzijn van een vriendin werd ze aanvankelijk gewaarschuwd door de moraliteitspolitie, maar dat sloeg niet veel later over in geweld. Een vrouw sloeg haar in het gezicht en bracht haar vervolgens op hardhandige wijze tegen de vlakte. “Laat me gaan”, schreeuwde ze herhaaldelijk terwijl enkele omstanders probeerden tussen te komen.

Enkele uren nadat de video viraal ging, startte de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza Rahmani-Fazil een onderzoek. In een officieel statement wordt onder meer gesproken over “een ongewone behandeling voor een vrouw door toedoen van de moraliteitspolitie”. Niettemin insinueert de verklaring eveneens dat de vrouw de politie uitdaagde door naar hen te schelden.

“Dit verdient geen enkel mens”

Masoumeh Ebtekar, de Iraanse vicepresident voor het departement Vrouwen en Familiezaken, reageerde al op de beelden via Twitter. Zij verdedigde de jongedame. “Hoe kan deze manier van handelen gerechtvaardigd worden?”, klonk het. “Zelfs als ze zich beledigd voelden, moet de politie dan zo reageren? Ik veroordeel dit gedrag en zal deze zaak verder opvolgen. Dit is een harde en antireligieuze behandeling die geen enkel mens verdient.”

De video kwam aanvankelijk op de Instagram-pagina terecht van Masih Alinejad, een Iraanse activiste. De dame schaarde zich al achter verschillende campagnes die zich verzetten tegen het verplicht dragen van een hoofddoek. Intussen hebben al meer dan twee miljoen het filmpje bekeken en is de boosheid bij de kijkers groot. Of de beelden ook een verandering in het beleid op til kunnen brengen, valt af te wachten.