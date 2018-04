Hoe de beenderen van een 9/11-slachtoffer zullen beslissen of jongeman 1 miljoen dollar krijgt

De beenderen van een man die is omgekomen bij de aanslagen van 11 september in New York zullen getest worden op DNA om te kunnen bepalen of een 24-jarige man uit Texas zijn zoon is of niet. Een niet zo onbelangrijke test, want die gaat mee beslissen over 1 miljoen dollar.

Michael Morgan Taylor werkte voor financieel bedrijf Cantor Fitzgerald in Manhattan toen twee vliegtuigen zich in de WTC-torens boorden. Voor hij stierf, had Taylor een relatie met de intussen 57-jarige Gwendolyn D. Philips. Die beweert nu dat haar zoon, Austin Rutherford Colby, de biologische zoon is van Taylor. Dat deed ze al op het moment dat Austin geboren werd. Het is dan ook de naam van Taylor die op de geboorteakte van Austin staat als vader.

Michael Taylor Foto: © Facebook/Gwendolyn de Ashborough

De zus van Taylor, Mary Kay Crenshaw, spreekt dat echter tegen. “Ze hadden inderdaad een relatie, maar Michael is niet de vader van haar kind. Hij heeft het kind ook nooit opgevoed. Het testen van de beenderen is een verdere ontheiliging van de overblijfselen van mijn broer”, zegt Mary Kay. “Dit scheurt emotionele wonden weer open.”

Philips, die zwart is, houdt echter vol. Volgens haar wilde Taylor, een blanke man, Austin niet erkennen als zoon omdat hij beschaamd was om de huidskleur van zijn kind.

Volgens Mary Kay Crenshaw is het claimen van het vaderschap een poging van Philips om geld op te strijken. Als blijkt dat Taylor wel degelijk de biologische vader is van Austin Rutherford Colby, heeft die recht op 1 miljoen dollar (zo’n 800.000 euro) van het landgoed van Taylor.

Gwendolyn Philips en zoon Austin Foto: Facebook/Gwendolyn de Ashborough

