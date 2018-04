“Rijexamen is verkapt inburgerings- en taalexamen voor nieuwkomers”

Het rijexamen voor anderstaligen blijkt eerder een verkapt taalexamen dan een peiling naar de kennis van het verkeersreglement of de rijvaardigheid. Dat zegt de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) vrijdag in een persbericht.

De BBVT doet de uitspraken naar aanleiding van het vernieuwd Brussels rijexamen. Van eind april is bij het afleggen van het theoretisch en praktisch examen in Brussel de bijstand van een tolk beperkt tot het Engels, Frans en Duits. In Vlaanderen is dat al sinds maart 2017 het geval.

Dat zorgt er volgens de BBVT in de praktijk voor dat de taaleisen om zich goed voor te kunnen bereiden op het theoretisch rijexamen zelfs hoger liggen dan het vereiste niveau van talenkennis voor het verwerven van de Belgische nationaliteit. En dat kan niet, zegt de BBVT. “Het rijexamen moet niet zozeer peilen naar het niveau van taalkennis maar wel naar de geschiktheid om op een vaardige en veilige wijze een wagen te besturen.”

Bovendien, zo zegt de organisatie, kan een rijbewijs een belangrijke stap zijn tot integratie op de arbeidsmarkt. “Het rijbewijs is een middel dat de integratie en het uitoefenen van een job vergemakkelijkt.”

Waarom het tolksysteem is aangepast, is volgens de BBVT niet helemaal duidelijk. “Uit antwoorden op parlementaire vragen in de verschillende gewesten blijkt dat de nieuwe maatregel de werk- en organisatielast en kosten zou moeten verminderen. De kandidaten staan nochtans volledig zelf in voor de kosten van de tolken bij rijexamens.”