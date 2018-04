“Zwemmen in zee levensgevaarlijk dit weekend”

“Voor uw eigen gezondheid: zwem niet in zee dit weekend.” Dat is de duidelijke boodschap van de overkoepelende reddingsdienst aan onze kust. In geen enkele kustgemeente worden dit weekend strandredders ingezet.

Als u dit weekend naar de Belgische kust afzakt - het is tenslotte al drie dagen zomerweer - en het in uw hoofd zou halen om te zwemmen in zee, dan bent u eraan voor de moeite: dit weekend is zwemmen strikt verboden in elke Belgische kustgemeente. Geen enkele badplaats zet strandredders in.

Zwemmen in de zee zonder de aanwezigheid van redders is niet alleen een strafbaar feit, het is volgens An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) ook zeer gevaarlijk. “De zee is zo koud dat het mensen in gevaar kan brengen.”

Het zeewater heeft nu een temperatuur van zo’n tien graden. In de zomermaanden juni en juli is dat achttien graden. “Het water is koud. Echt ijskoud. De kans op een koudeschok is zeer groot.” Bij een koudeschok reageert het lichaam op een plotse temperatuurdaling ter hoogte van de huid. Dat schokeffect veroorzaakt niet enkel spierkrampen, maar kan ook lijden tot hartfalen.

Pootjebaden mag dit weekend wel al. “Maar die mensen zullen ook snel uit het water zijn (lacht)”, aldus Beun.

A là minute

Volgende week worden de eerste strandredders ingezet in Blankenberge. “Blankenberge is er traditioneel vroeg bij”, aldus Beun. “Ze mikken meestal op het eerste weekend voor 1 mei.” De andere kuststeden volgen mondjesmaat. Op 16 juni zullen in alle kustgemeentes strandredders actief zijn.

De IKWV raadt echter af om volgende week al in de zee te gaan. “De temperatuur van het zeewater stijgt heel erg langzaam. Het is niet omdat er redders staan, dat zwemmen aangeraden is. De redders zullen zich vooral focussen op het strand.”

Volgens An Beun was het geen optie om dit weekend al strandredders te voorzien. “A là minute opendoen is heel erg moeilijk. Gemeentes laten in de winter weten wanneer ze redders voorzien. Momenteel worden volop voorbereidingen getroffen, het grote materiaal wordt nu geleverd.”

Antiverdwaalarmbandjes

De reddingsdienst raadt jonge ouders aan om hun kinderen goed in de gaten te houden dit weekend. Gratis antiverdwaalarmbandjes kunnen afgehaald worden in de verschillende toeristische diensten. Daarnaast is het belangrijk om voldoende te hydrateren en zich goed in te smeren.