Moeder van ex-miss België Virginie Claes riskeert 5 jaar cel voor poging tot doodslag op echtgenoot, die haar vrij wil

Hasselt - In de Hasseltse correctionele rechtbank heeft de openbare aanklager een celstraf van vijf jaar, eventueel met probatie-uitstel, gevorderd voor de 62-jarige V. D., de moeder van ex-miss België Virginie Claes. Zij moest zich verantwoorden voor een poging doodslag op haar 63-jarige echtgenoot op 15 juni 2016 in Hasselt. In dronken toestand had ze haar man tijdens een hoogoplopende ruzie een messteek in de linkerborststreek gegeven. Volgens de man, die geen schadevergoeding vroeg, berustte alles op een misverstand. “In onze relatietherapie heb ik veel over mezelf geleerd”, aldus de man.

Op 15 juni 2016 rond 22.30 uur politie belde V. D. in paniek naar de hulpdiensten. Ze had haar man neergestoken en hem in de hartstreek geraakt. De man verkeerde uiteindelijk niet in levensgevaar. De vrouw werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Op 20 juli 2016 werd ze voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Ze moest zich laten begeleiden voor haar drankprobleem.

“Ik ben altijd zwaar met het werk bezig geweest. Ik wist zelfs niet dat kinderen uit huis waren. ze heeft geen glas meer aangeraakt. Als ik ze zie met een glas, dan is het een echtscheiding. We leiden nu een alcoholvrij leven. Ik dronk vroeger ook mijn flesje, maar nu zie je hoe onnozel ge kunt doen onder invloed van drank. We zijn van 1979 gehuwd en we hebben nu onze mooiste maanden. Het messenblok is nu in een kast geplaatst. Die stond vroeger op tafel. Ik besef dat het nu wapens zijn. We zijn intussen al twee keren samen op reis geweest. Het blijft mijn thuis. Ik weet dat ik tekortgeschoten ben. Zo was ik onder meer op haar verjaardag aan het werken, “ getuigde de man.

Zijn raadsman pleitte dat zij hoegenaamd niet de intentie tot doden had. “Ze beschikte niet meer over al haar geestesvermogens. Ze werd gedreven door een onweerstaanbare dwang omwille van de alcoholintoxicatie. Wij menen dat een vrijspraak zich opdringt. Ze heeft zeer veel spijt over haar ongecontroleerde daad. Een bestraffing zou een nefaste invloed hebben op haar gezondheidstoestand, maar ook op de persoon van mijnheer Claes zelf. Hij wil het liefst hier een punt achter zetten, zonder bestraffing”, aldus de advocaat.

Om de intentie tot doden te staven, verwees het openbare ministerie naar het groot keukenmes dat gebruikt werd. “Op de breedste plek bedroeg het lemmet 47 millimeter. Het mes was bijna tien centimeter diep ingebracht. Als tandarts wist ze welke gevolgen het toedienen van de messteek in de linkerborst en linkerschouder kon hebben. Het was een symbolische plaats, namelijk het hart. Het slachtoffer verklaarde dat zij het mes nog verder omhoog stak. Het gaat hier om twee impulsieve karakters. Hij heeft ook een alcoholprobleem gehad. Zij was indertijd autoritair en agressief. Hij is in het verleden agressief geweest tegen een politieagent. We kunnen niet uitsluiten dat het opnieuw uit de hand loopt. Daarom vragen we een probatie-uitstel met voorwaarden, zoals therapie voor het alcoholprobleem en voor de aanpak van psychosociale problemen. Ik wil een stok achter de deur”, zei de openbare aanklager.

De verdediging met de advocaten Anne-Catherine Gielen en Luk Delbrouck vroeg een opschorting voor V.D. . “Er is bij wijze van spreken al de publieke schandpaal geweest. Er is geen sprake van poging. Als ze hem echt dood had gewild, dan had ze een tweede keer uitgehaald, maar neen, zij belde de hulpdiensten. De feiten speelden zich in twee tot drie seconden af. Ik vraag u die twee tot drie seconden af te wegen tegenover een vlekkeloos bestaan van 62 jaar. Ze had uit het messenblok bijvoorbeeld ook een aardappelmesje kunnen nemen. We vragen de feiten te beoordelen als opzettelijke slagen en verwondingen.”

De man tot slot zei dat hij van zijn vrouw nog geen mug mocht doodmaken en dat ze helemaal niet agressief was. De rechtbank doet op 18 mei uitspraak.