Dit Japans ‘schatteneiland’ heeft alles om de wereldeconomie te veranderen

Het Japanse eiland Minami-Torishima is zo rijk aan zeldzame metalen dat het de wereldeconomie drastisch kan veranderen. “Japan kan waardevolle metalen leveren aan de rest van de wereld op nagenoeg oneindige basis”, zegt een expert in The Wall Street Journal.

De vondst op en rond Minami-Torishima, een Japans eilandje ver in de Stille Oceaan, werd wereldnieuws op 12 april toen wetenschappers op de academische nieuwssite Scientific Reports schreven dat er 16 miljoen ton aan zeldzame metalen in de grond zit.

Zogeheten ‘zeldzame aardmetalen’ als yttrium, europium, terbium en dysprosium worden gebruikt in allerlei hoogtechnologische snufjes als smartphones en fotolenzen. Ook in herlaadbare batterijen en zonnepanelen, die een belangrijke rol spelen bij de opslag en productie van hernieuwbare energie, worden deze elementen vaak verwerkt.

Foto: Yttrium op Shutterstock

Wetenschappers doen nog volop onderzoek naar welke metalen er het meest voorhanden zijn. Het meest gebruikte van de aangetroffen metalen is Yttrium, waarvan de prijs schommelt tussen de 16 en 116 euro per kilo. Het Japanse eiland heeft er genoeg van om de wereldwijde vraag ernaar voor honderden jaren te verzekeren.

Het enige obstakel voor Japan is de manier waarop de metalen uit de grond gehaald worden. De zeldzame grondstoffen bevinden zich in een dikke laag modder op de zeebodem rond het eiland. Om te kunnen ontginnen, moet er een hele infrastructuur gebouwd worden op en rond Minami-Torishima. Het eiland is maar 1,3 vierkante kilometer groot en 1.200 kilometer verwijderd van het dichtstbijzijnde Japanse eiland.

Minami-Torishima Foto: Google Maps

Monopolie doorbroken

De vondst is goed nieuws, al is het belangrijk om te vermelden dat er geen tekort dreigde aan de metalen die rond het eiland ontdekt werden. “In China ligt een reserve van 40 miljoen ton”, zegt Leo Kriegsman van onderzoeksinstituut Naturalis aan de Nederlandse openbare omroep NOS. “Er zat al voor duizenden jaren in de grond”, vertelt een andere expert aan de NOS. Wereldwijd is 98 procent van deze metalen in handen van China.

De ontdekking is dus een grote meevaller en komt op een goed moment voor Japan, dat zelf veel elektronica produceert. Tot nu toe was Japan afhankelijk van China voor haar zeldzame metalen. Dat werd duidelijk telkens als er spanning ontstond tussen de twee Aziatische buurlanden.