Politie geeft bewakingsbeelden vrij van Prince dag voor hij stierf

De politie van Carver County heeft videobeelden vrijgegeven van Prince. Ze laten zien hoe de wereldster het ziekenhuis van zijn dokter Michael Todd Schulenberg betrad omdat hij zich niet goed voelde. Amper een dag later, op 21 april 2016, overleed hij op 57-jarige leeftijd.

De bewakingsbeelden werden samen met wat foto’s en documenten donderdagmiddag op het internet geplaatst. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse justitie eerder deze week bekendmaakte het geen strafrechtelijke vervolging zal instellen in het dossier rond de dood van Prince.

Uit de autopsie werd duidelijk dat de artiest overleed vanwege een overdosis fentanyl, een sterke pijnstiller. Hoe hij echter in het bezit kwam van het product, konden de onderzoekers niet achterhalen. Vermoedelijk had de zanger het product per vergissing ingenomen.

Dokter Schulenberg werd uiteindelijk niet vervolgd, maar heeft wel een minnelijke schikking betaald van 30.000 dollar. Hij had immers het voorschrift op naam van de bodyguard van Prince gezet.