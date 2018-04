Deutsche Bank schreef per ongeluk 28 miljard euro over

Deutsche Bank heeft midden maart per ongeluk een bedrag van 28 miljard euro overgeschreven tijdens een routineuze financiële operatie. Dat heeft de bank vrijdag toegegeven. Het ging om een interne overschrijving en de vergissing werd snel rechtgezet, maar het incident vormt een nieuw signaal van informaticaproblemen bij de grootste bank van Duitsland.

Foutjes bij dergelijke operaties gebeuren geregeld, maar de omvang ervan is ditmaal buitengewoon. Het bedrag ligt voorbeeld hoger dan de beurskapitalisatie van de bank, die 24 miljard euro bedraagt.

Het geld werd overgeschreven naar een eigen rekening bij de beursoperator Deutsche Börse. De overschrijving zelf was gepland, maar het bedrag was verkeerd. Een woordvoerder benadrukt dat er geen externe partij bij betrokken was en dat er uiteindelijk geen financiële gevolgen waren.

Het incident vond plaats kort voordat de Brit John Cryan opstapte als nieuwe CEO van Deutsche Bank. Bij zijn aantreden in 2016 had Cryan de toestand van de informatica nog “armzalig” genoemd en had hij beloofd het risicobeheer en de controles bij de bank te verbeteren.

Woensdag kondigde Deutsche Bank ook het vertrek aan van Kim Hammonds als operationeel directeur. De Amerikaanse zou op een intern evenement in maart hebben gezegd dat Deutsche Bank “het meest disfunctionele bedrijf” is waar ze ooit voor heeft gewerkt.