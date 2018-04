Hein Vanhaezebrouck gooit de handdoek: “Club Brugge wordt kampioen”

Na de nederlaag van Anderlecht op het veld van Standard en de klinkende overwinning van Club Brugge tegen Charleroi kijkt paars-wit opnieuw aan tegen een achterstand van zes punten. Trainer Hein Vanhaezebrouck was dan ook realistisch op zijn persconferentie vrijdag.

“Het zou goed zijn als we de kloof met Brugge nog een keer kunnen verkleinen - al is het maar voor de spanning bovenin - maar finaal wordt Club Brugge kampioen. Ik heb alleen maar de samenvatting van hun match tegen Charleroi gezien, maar het had ook 12-0 kunnen zijn. Aangezien wij en Gent niet gewonnen hadden, speelden ze alsof ze niets te verliezen hadden. Het resultaat was indrukwekkend. Laat ons dus serieus blijven. Wij konden alleen maar meedoen als we een perfect parcours aflegden in deze Play-off 1 en dat is in tien jaar maar één ploeg bijna gelukt: Standard. Wij strijden dus voor de tweede plaats en dat zal al lastig genoeg zijn.”

“Teo herinnert zich weinig van match op Standard”

Lukasz Teodorczyk speelde een non-match op Standard. De Pool kwam niet in het stuk voor en stopte zelfs met voetballen bij de fatale 2-1. “Teo voelde zich niet goed. Hij zegt zelfs dat hij zich nog weinig herinnert van die wedstrijd. Hij had hoofdpijn en had ons niet tijdig verwittigd. De volgende keer moet hij dat sneller doen zodat we hem iets kunnen geven. Aan de rust gaf hij wel een signaal, maar ik vroeg hem nog tien minuten voluit te gaan. Hij enerveerde zich daarna. Hopelijk raakt het opgelost voor Genk want hij heeft nog last van zijn sinussen”

Als Teo niet speelt komt Ganvoula in de ploeg. Die miste wel kansen op Standard. “Iedereen schiet nu op Ganvoula, maar hij won wel zijn duels en kwam twee keer in scoringspositie. Teo slaagde daar niet eens in. We weten dat de spoeling bij ons dun is, maar we moeten ook vertrouwen hebben in Ganvoula.”

