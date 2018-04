Studio 100 lanceert nu ook eigen geneesmiddelen

Studio 100 gaat binnenkort geneesmiddelen op de markt brengen. Het gaat dan onder andere om muggensprays met daarop bekende figuurtjes.

Sprays tegen teken of muggen met daarop Maya de Bij? Vanaf volgende maand zijn die te vinden bij de apotheek. Daarnaast komt er ook gehoorbescherming met Bumba, K3 of Nachtwacht op de markt, of een aerosoltoestel van Bumba. “We hebben ook aromatherapie en multivitamines van Kabouter Plop”, zegt Koen Meersseman van Eureka Pharma aan VTM Nieuws.

Het gaat in totaal om 24 farmaproducten. Bedoeling is dat de figuurtjes van Studio 100 op de geneesmiddelen kunnen helpen voor kinderen om makkelijker een medicijn toe te dienen, iets wat ze niet altijd aangenaam vinden.