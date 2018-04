Politie redt hond uit snikhete auto, maar mag je ook zelf de ruit inslaan?

Er is nog maar pas sprake van zomerse temperaturen en het is alweer prijs. Enkele agenten uit het Nederlandse Diemen hebben donderdag een jonge bouvier moeten redden uit een bloedhete auto. Zij waren opgeroepen door een toevallige voorbijganger. Maar had die persoon eigenlijk ook zelf de ruit mogen inslaan?

Een toevallige voorbijganger had de hond donderdag in de wagen gezien en schakelde meteen de lokale politie van het Nederlandse Diemen in. De agenten kwamen ter plaatsen en sloegen een raam van de auto kapot om de viervoeter te bevrijden.

Gelukkig kwam de hulp op tijd en kwam het hondje er enkel met de schrik van af. Het baasje van de bouvier mag zich echter aan een pv en een gepeperde rekening van de Dierenambulance verwachten.

Lees hieronder verder

De politie roept ook nogmaals op om dieren of kinderen niet in de auto achter te laten bij temperaturen boven de 15 graden. Maar wat als je een kind of een dier in nood ziet? Mag je dan zomaar zelf de ruit inslaan? Advocaat Anthony Godfroid, oprichter van de vzw Dog en Co - Dier en Recht, geeft antwoord in het hondenmagazine Woef.

Hypothese 1: Je belt de politie niet

“Een antwoord op die vraag vinden we terug in het straf- en het burgerlijk recht”, aldus Godfroid. “Twee hypotheses zijn denkbaar. In het eerste geval neem je geen contact op met de politie en besluit je op eigen beweging een van de ramen van de wagen kapot te breken om de hond te bevrijden van de warmte. Dat zou ik afraden. Door vernielingen aan te brengen aan andermans wagen, bega je immers een misdrijf.”

Wie dus de ruit inslaat zonder de politie te verwittigen, riskeert een boete. “Al kan je daar misschien aan ontsnappen. Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het moment van het feit in staat van krankzinnigheid was of wanneer hij gedwongen werd door een macht die hij niet kon weerstaan. Als verweer zou je dus kunnen opwerpen dat je onmogelijk het lijden van de hond kon aanzien. Maar daarmee is de kous nog niet af. Je kan ook nog burgerlijk aansprakelijk worden gesteld en een schadevergoeding moeten betalen.”

Hypothese 2: Je belt de politie wel

Voordat je actie onderneemt is het dus altijd beter om contact op te nemen met de politie. “Je brengt de agenten op de hoogte van een geval van dierenverwaarlozing en verzoekt de politie om dringend de hond te komen bevrijden.”

“Dierenverwaarlozing is een misdrijf in de dierenwelzijnswet van 1986. De politie heeft dus het recht en zelfs de plicht om een van de ramen open te breken om de verwaarlozing te stoppen. Oproepen over dieren krijgen meestal wel de laagste prioriteit. Bij een oproep kan je daarom vermelden dat indien de politie niet binnen de twintig minuten aanwezig is, je niet zal kunnen weerstaan aan de drang om de hond te redden door een van de ramen te vernielen. Naar mijn mening heb je dan een sterke zaak, zowel onder het strafrecht als onder het burgerlijk recht.”

Belangrijk is wel dat in het proces-verbaal, dat eventueel opgesteld zal worden, vermeld wordt dat je de politie uitdrukkelijk hebt meegedeeld dat jij een van de ramen zou inslaan als de agenten niet snel genoeg ter plaatse waren. “Ook in het proces-verbaal moet je melding maken van je onweerstaanbare drang om het dier te redden.”