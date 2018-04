Honderden neonazi's verzamelen voor Hitlers verjaardag op festival “dat laat zien hoe ziek onze maatschappij is”

Honderden neonazi's verzamelen zich vrijdag in het Oost-Duitse Ostritz tijdens een wel heel bijzonder gebeuren: ze vieren de verjaardag van Adolf Hitler op het Schild en Zwaard-festival. Maar ook honderden tegenhangers van de dictator trekken ernaartoe. “Dit festival laat zien dat onze maatschappij ziek is.” De lokale verzekeringsmaatschappijen raadden op voorhand aan om een uitgebreide eigendomsverzekering aan te gaan. De stad vreest duidelijk het ergste en zet honderden politiemensen in.

Het is de eerste editie van het tweedaagse ‘Schild und Schwert’-festival, en net daarom zetten de lokale autoriteiten honderden agenten in. De Oost-Duitse stad Ostritz, in de deelstaat Saksen, gelegen in het Landkreis Görlitz, vreest roekeloos gedrag en geweld. “Op elke straathoek zult u verschillende politieagenten tegenkomen”, waarschuwde de lokale politiechef.

Ook aan de Poolse kant van het gebied worden meer patrouilles ingeschakeld “om de veiligheid van de regio te waarborgen”. Er worden namelijk niet enkel Duitse neonazi’s verwacht, maar ook extremisten uit Oost-Europa. De organisatie sprak van zo’n 800 deelnemers, maar volgens antifascistische militanten zouden er in totaal 3.500 neonazi’s worden aangetrokken door het festival dat als thema ‘de herovering van Europa’ heeft.

Toen Hitler 50 werd, kwam daar een grootse parade bij te pas. Foto: BELGAIMAGE

“Leven is vechten”

De dag en de plek van het festival zijn niet toevallig uitgekozen: Adolf Hitler werd geboren op 20 april 1889, dat is precies 129 jaar geleden, en Ostritz ligt dicht bij Neder-Silezië aan de Poolse grens, een grondgebied dat destijds werd overwonnen door nazi-Duitsland. Zelfs de naam van het gebeuren is zorgvuldig uitgekozen: de initialen van het festival zijn SS.

Naast concerten van ultranationalistische en hooligan-groepen, zullen er op het festival ook politieke debatten en een tattoo conventie te vinden zijn. Op de nacht van vrijdag op zaterdag vindt ‘The Nibelungen Fight’ plaats, een krijgskunstgevecht en eveneens een verwijzing naar de Noordse en Germaanse mythologie. “Leven is vechten”, verklaart de organisatie de activiteit. “Te allen tijde waren het de jagers die hun stam en hun thuisland verdedigden.”

Hoe is organisatie mogelijk?

Duitsland beleeft sinds enkele jaren een heropleving van extreemrechtse bewegingen, aangewakkerd door de angst voor de massale toestroom van vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan. Ook de anti-immigratie alternatieve partij (AfD) slaagde er zo in om na de parlementsverkiezingen van 24 september in de Kamer van Afgevaardigden te geraken.

De neonazi's hebben een lange tijd ondergrondse concerten georganiseerd om fondsen en nieuwe leden te werven. De organisatie van dit festival met mogelijkheid tot overnachten op een camping toont volgens tegenstanders een verontrustende drift van de ultranationalistische kringen. De initiatiefnemer van het ‘Schild en Zwaard’-festival is Thorsten Heise. Hij is lid van de kleine ultranationalistische partij NPD, die vorig jaar opnieuw aan een verbod kon ontsnappen. Het Constitutionele Hof oordeelde dat zijn gevolg te zwak was om echt gevaarlijk te zijn voor de maatschappij.

Linkse groepen roepen op tot tegendemonstraties en hangen billboards op om de neonazi’s duidelijk te maken dat ze niet welkom zijn. Foto: AFP

“Zieke maatschappij”

Maar daar zijn tegenstanders het niet mee eens. “Als je zonder problemen bij elkaar kunt komen om Hitler’s verjaardag te vieren (...), laat dat duidelijk zien dat onze wetten en de maatschappij ziek zijn”, oordeelde Sascha Elser, de woordvoerder van de beweging ‘Rechts Rockt Nicht’. Hij deed via sociale media een oproep voor een tegendemonstratie. En met succes, want hij is niet alleen. In het oosten van Duitsland vragen linkse groepen om busshuttles en carpooling richting het festival. Een aantal lokale politieke en religieuze verenigingen besloten een ​​protestactie te organiseren in de vorm van een ‘festival van de vrede’.

De autoriteiten kunnen het festival volgens de grondwet niet verbieden door het recht op een vreedzame bijeenkomst in openlucht. Toch mogen nazisymbolen, en in het bijzonder de swastika (het hakenkruis), niet publiekelijk getoond worden. Het is nog maar de vraag of dat effectief niet het geval zal zijn.