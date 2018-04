Avondspits nu al begonnen: 200 kilometer file op Belgische wegen

Het eerste echte zomerse weekend van het jaar is nog niet begonnen of er staan al bijzonder lange files. Vrijdagmiddag staat er al 200 kilometer file en dat zal er in de komende uren, maar ook zaterdag en zondag, waarschijnlijk niet op verbeteren.

De avondspits was vrijdagmiddag al begonnen in en rond Antwerpen. Op de ring, maar ook op alle snelwegen die er op aansluiten, stond rond 15.30 uur al 200 kilometer file. “Vrijdag begint de avondspits altijd vroeger dan op andere dagen. Maar met het mooie weer vertrekken mensen nu duidelijk nog wat vroeger dan anders”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Aan de werken in Maldegem, op de oude expressweg E34, was het vrijdagmiddag al aanschuiven richting kust. Op de E40 was het zeer druk en wordt de maximumsnelheid in de komende uren zo goed als zeker verlaagd. “Echt blokrijden, met zwaantjes op kop die de snelheid aangeven, bestaat niet meer. Nu wordt het blokrijden aangegeven op onze dynamische borden. Vooral zaterdag- en zondagochtend verwachten we zeer druk verkeer richting kust. En ’s avonds moet iedereen terug naar huis. Ook dan wordt het zeer druk. De terugkeer naar het binnenland uitstellen is een manier om aan de grootste drukte te ontsnappen”, zegt Peter Bruyninckx.

Een zonnige vrijdagmiddag met 200 km file op de B. snelwegen, nog voor de spits goed en wel begint. Voor wie er nog aan twijfelde: congestie aanpakken zal verder moeten gaan dan maatregelen voor woon-werkverkeer en zakelijke verplaatsingen #vrijetijdsverkeer #barbecuefiles pic.twitter.com/t3XytavJAt — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) 20 april 2018

Drukste avondspits

Donderdagavond was het overigens de op één na zwaarste avondspits van het jaar met 190 kilometer file. April en mei in het voorjaar en oktober en november in het najaar zijn sowieso de drukste filemaanden”, klinkt het bij het Verkeerscentrum.

Wie geen uren wil aanschuiven richting kust, kan de trein nemen. De NMBS legt extra treinen in van en naar het binnenland.

Ook de pretparken verwachten een topweekend. Beste even de website controleren voor uw vertrekt, kwestie van niet voor een gesloten kassa te staan wegens volzet.