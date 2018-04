ACV deelt ijsjes en thermometers uit en wil beroepen in koude omgeving erkend zien als zwaar beroep

Gent - In Gent heeft de christelijke vakbond ACV vrijdag ijsjes en thermometers uitgedeeld aan voorbijgangers om aandacht te vragen voor werknemers met een job in een gekoelde ruimte of diepvriescel. “Dankzij werknemers die dagelijks in de koude werken, kunnen wij van een ijsje genieten”, klinkt het.

De regering heeft onlangs het kader vastgelegd voor de zware beroepen. Wie een zwaar beroep uitoefent, kan vroeger met pensioen of zal een hoger pensioen krijgen. De criteria worden: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Op elke periode waarin iemand een zwaar beroep heeft uitgeoefend, worden coëfficiënten (1,05 , 1,10 of 1,15) toegepast.

ACV dringt er bij federale regering op aan om werken in de koude zeker te erkennen als zwaar beroep. “Het voorontwerp van wet is vandaag nog veel te vaag”, klinkt het ongerust bij ACV Voeding en Diensten.

De vakbond stelt zich ook vragen bij de maatregel. “Om zes maanden vroeger met pensioen te kunnen, zal iemand tien jaar in de koude moeten hebben gewerkt. Om op 60 jaar met pensioen te kunnen gaan, wordt dat 40 jaar en moet men aan de drie criteria hebben voldaan”, klinkt het. Ook bij de middelen die worden uitgetrokken, heeft de vakbond vragen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen bij het uitvoeren van hun beroep exact worden blootgesteld aan extreme temperaturen of grote temperatuurschommelingen. Maar volgens ACV gaat het om duizenden mensen, tewerkgesteld in magazijnen en de voedingsindustrie. “Het is niet alleen fysiek belastend werk, het gaat ook met heel wat gezondheidsrisico’s gepaard”, zegt ACV.