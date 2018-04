Na de aanhoudende kritiek toch foto’s verspreid van dode dieren in Nederlands natuurgebied: “Dood doet leven”

Na de aanhoudende kritiek heeft het Nederlandse Staatsbosbeheer dan toch officiële foto’s verspreid van de dierensterfte in het Nederlandse natuurgebied de Oostvaardersplassen. De organisatie, die zwaar onder vuur ligt omwille van het beleid om de dieren niet bij te voederen, blijft die keuze toch verdedigen. “Dood doet leven”, luidt het.

LEES OOK (+). “Dit is de hel op aarde”

Het is al jaren een heikel onderwerp in Nederland: de keuze van Staatsbosbeheer om de dieren - grazers - niet bij te voederen in het bekende natuurgebied. Critici spreken van onmenselijke taferelen en lieten het niet na om de voorbije weken, maanden en zelfs jaren foto’s van uitgemergelde, dode dieren op sociale media te plaatsen.

Officiële foto’s, van Staatsbosbeheer zelf, bleven echter uit. Tot nu. “Vanwege de aanhoudende kritiek dachten we dat het beter was om toch maar met een paar fotografen het natuurgebied in te gaan”, zegt woordvoerder Marcel Van Dun. “Afgelopen winter was de discussie echter zo gepolariseerd en behoorlijk explosief. Als we toen beelden hadden getoond van tientallen dode dieren, dan was dat nog meer olie op het vuur geweest. Dan ging dat volledig het beeld bepalen.”

Op de officiële foto’s zijn alleen dode edelherten te zien. “Gestorven heckrunderen en konikpaarden worden altijd meteen geruimd door een gespecialiseerd bedrijf.”

(lees verder onder de foto’s)

Foto: BELGAIMAGE

Foto: BELGAIMAGE

Toegegeven aan de kritiek

De provincie Flevoland, waarin de Oostvaardersplassen liggen, heeft in maart toegegeven aan de kritiek: de dieren worden nu (tijdelijk) wel bijgevoederd. Een maatregel die al zeker geldt tot en met 5 mei. Volgende week komt een gespecialiseerde commissie bijeen om te beslissen of de maatregel permanent wordt.

Toch blijft het Staatsbosbeheer voorstander van haar beleid. “Dood doet leven”, luidt het. “De kadavers die we nu tonen, worden opgegeten door vossen of andere roofdieren. Zo blijven ze onderdeel van de levenscyclus in het natuurgebied.”

De Oostvaardersplassen vormen een 5.600 hectare groot natuurgebied in Flevoland. Het gaat om een gebied dat nog maar een halve eeuw geleden werd gewonnen op de zee. De natuur mag er ongestoord haar gang gaan, want ze - zeker op bepaalde plaatsen - vrij ontoegankelijk maken voor het grote publiek.

Foto: BELGAIMAGE