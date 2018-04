Domper op de feestvreugde? Zo reageert Zweedse bondscoach op WK-nieuws van Ibrahimovic

“Ja, ik ga naar de Wereldbeker”. Met die woorden haalde Zlatan Ibrahimovic deze week elke sportkrant. Maar zal de speler van LA Galaxy ook effectief voetballen in Rusland? De Zweedse bondscoach Janne Andersson gaf een duidelijk antwoord.

“Ik moet voorzichtig zijn met wat ik vertel, want anders word ik opgehangen. Maar een WK zonder mij zou geen WK zijn”, voegde Ibrahimovic nog toe aan zijn onthulling tijdens de populaire tv-show Jimmy Kimmel Live op de Amerikaanse zender ABC. Eerder had hij al het volgende getweet:

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018 — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) 15 april 2018

Ibrahimovic speelde al 116 interlands en scoorde daarin 62 goals. Hij droeg voor het laatst het nationale shirt op EURO 2016 in de groepswedstrijd tegen de Rode Duivels (0-1 verlies). Komt daar nu toch nog een WK bij?

“Zlatan en een aantal anders spelers hebben na het EK in Frankrijk gezegd dat ze niet meer voor de nationale ploeg wilden spelen”, aldus bondscoach Janne Andersson bij TV4’s Fotbollskanalen. “Dat moeten we respecteren. Waarover de media nu aan het speculeren zijn en Zlatan aan het praten is, daar weet ik niets van. Ik weet alleen wat er gezegd is binnen het team.”

“We hebben afspraken gemaakt over wat er ging gebeuren en hij was toen zeer duidelijk tegen mij. Ik ging daarmee akkoord. Of hij mij gebeld heeft over het WK? Nee, helemaal niet. Logisch, want hij heeft toen nee gezegd. Ook de anderen die toen vaarwel zeiden, zijn er niet bij. De spelers die toen wel toegezegd hebben, zijn er wel bij.”