Nationale Bank koopt voor half miljoen euro merkhorloges

De Nationale Bank van België zoekt op dit moment een leverancier om voor - geraamd - 520.000 euro merkhorloges te kopen. Daarmee worden werknemers met dertig jaar dienst beloond, zegt men bij de NBB, waarbij men benadrukt dat ook elders soortgelijke cadeaus gangbaar zijn.

Deze week heeft de Nationale Bank een tenderprocedure opgestart om via een leverancier de merkhorloges aan te kopen. Het contract zou vier jaar lopen. De kandidaten moeten ervaring hebben met soortgelijke opdrachten en moeten verplicht een contactpunt in Brussel hebben. Hun kandidaturen moeten uiterlijk 16 mei binnen zijn.

“We hebben al tientallen jaren de traditie om personeelsleden die dertig jaar in dienst zijn te bedanken voor hun trouw en inzet. We hebben een tender gelanceerd, om voor verschillende jaren horloges te voorzien, in dit geval met een waarde van een kleine 1.000 euro”, zegt woordvoerder Geert Sciot.

“Dit is niet verschillend van wat heel wat andere bedrijven doen”, vervolgt hij. “Mijn vorige werkgever gaf twee businessclasstickets voor een langeafstandsvlucht. Dat is - denk ik - nog meer waard. Andere bedrijven geven een maandloon. De fiscus heeft zelfs een regeling getroffen voor zo’n bedankingen. Sommige bedrijven geven ook een horloge als pensioencadeau.”