Manuel Valls overweegt gooi naar burgemeesterssjerp Barcelona

De vroegere Franse premier Manuel Valls overweegt in 2019 een gooi te doen naar de burgemeesterssjerp van Barcelona. Dat heeft hij vrijdag gezegd op de Spaanse televisiezender TVE. De 55-jarige Valls werd geboren in Barcelona als zoon van een Catalaanse vader en een Zwitserse moeder die naar Frankrijk emigreerden. Op zijn 20ste werd hij tot Fransman genaturaliseerd.

Valls is gevraagd om zich kandidaat te stellen door Albert Rivera, de leider van Ciudadanos, de centrumrechtse partij die sterk gekant is tegen de onafhankelijkheid van Catalonië, de autonome regio waarvan Barcelona de hoofdstad is. De voormalige eerste minister viel de voorbije maanden op door zich met de regelmaat van de klok te mengen in het debat over de onafhankelijkheid van de regio, waar hij net als Ciudadanos fervent tegenstander van is.

“Het separatistisch project is dood met het antwoord van de (Spaanse) koning en van Europa, maar het idee van onafhankelijkheid zal blijven leven en het proces zal lang zijn omdat de samenleving zeer verdeeld is”, stelde hij tegenover TVE.

Premier

Valls heeft een lange carrière achter de rug in de Franse socialistische partij. Van 2014 tot 2016 was hij premier onder president François Hollande. Daarna probeerde hij tevergeefs kandidaat te worden van de PS voor de Franse presidentsverkiezingen van 2017. Valls stapte daarop over naar ‘La République en marche’, de partij van de huidige president, Emmanuel Macron, waarvoor hij Frans parlementslid is.

Ciudadanos is één van de partijen waarmee ‘La République en marche’ toenadering probeert te zoeken met het oog op de verkiezingen voor het Europees parlement van mei 2019.

Sinds het verdrag van Maastricht uit 1992 kunnen EU-burgers die in een andere lidstaat wonen dan hun land van origine daar stemmen en zich kandidaat stellen voor de lokale en Europese verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat.

Catalonië is in een grondwettelijke crisis verzeild geraakt sinds onafhankelijkheidsgezinde politici in oktober vorig jaar een referendum over afscheuring hielden. Die bevraging had geen groen licht gekregen van Madrid. De Spaanse regering stuurde de regionale regering daarop de laan uit, en schreef nieuwe verkiezingen uit in december, die opnieuw resulteerden in een - weliswaar krappe - meerderheid voor het onafhankelijkheidskamp.