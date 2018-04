Burgemeester van Brakel stapt op nadat hij positief blies na zwaar ongeval

Brakel - Stefaan Devleeschouwer, de Open VLD-burgemeester van Brakel, zet een stap opzij. Die beslissing nam hij nadat bekendgeraakt was dat hij positief had geblazen na een aanrijding waarbij een andere man levensgevaarlijk gewond raakte. “We willen in de eerste plaats onze steun uitspreken voor het slachtoffer en zijn familie. Dit zijn voor hen zeer moeilijke momenten”, luidt het bij Open VLD. “Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie.”

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Maar feit is dat Stefaan Devleeschouwer (53) woensdagavond betrokken raakte bij een zeer zware botsing op de Steenweg (N8) in Sint-Maria-Lierde. Het gaat om een ongeval waarbij de burgemeester volgens onze informatie een dakwerker (35) uit Brakel aanreed. Het is niet duidelijk of die man in zijn wagen zat of naast het voertuig stond. De dakwerker raakte hoe dan ook zwaargewond.

Het slachtoffer werd in kritieke omstandigheden naar het Universitair Ziekenhuis in Gent overgebracht. Donderdagochtend was de man buiten levensgevaar, maar zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij voorlopig nog niet ondervraagd kon worden.

De politie kwam ter plaatse na het ongeval. De burgemeester mocht meteen een verklaring afleggen, en werd onmiddellijk aan een ademtest onderworpen. Daaruit bleek dat Devleeschouwer gedronken had. “Het rijbewijs van de aanrijder is voor vijftien dagen ingetrokken voor rijden onder invloed”, bevestigde Julie Van Hoorebeke, persmagistraat van het parket in Oudenaarde.

Devleeschouwer zet nu een stap opzij. “Dat geeft hem de kans om in alle sereniteit zijn verdediging op te nemen”, meldt de partij. Tot een opvolger als waarnemend burgemeester is aangeduid, neemt eerste schepen Hedwin De Clercq (SP.A) de bevoegdheden van de waarnemende burgemeester over.

Devleeschouwer is in Brakel plaatsvervangend burgemeester voor vicepremier Alexander De Croo. De Croo reageerde op het gebeuren via zijn Facebookpagina.