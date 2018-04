Wetenschappers ongerust: koeien zullen straks het grootste landzoogdier zijn

Een team van wetenschappers dat het uitsterven van grote zoogdieren onderzoekt, herkent een zorgwekkende trend: omdat mensen zich letterlijk over de hele wereld verspreiden, raakt de ruimte voor grote zoogdieren als olifanten, giraffen en neushoorns op. Volgens hun studie zou de koe wel eens het grootste levende zoogdier op aarde kunnen worden, weliswaar pas binnen enkele eeuwen.

De verspreiding van de Hominini, de vroegste mensen en aanverwante soorten zoals de Neanderthalers, duizenden jaren geleden viel samen met het uitsterven van megafaunasoorten zoals de mammoet, de sabeltandtijger en de glyptodon, een gordeldierachtig wezen ter grootte van een auto. “Er is een zeer duidelijk patroon van de grootschalige uitdoving die volgt op de migratie van Hominini uit Afrika,” zegt Felisa Smith, de hoofdauteur van de studie, van de Universiteit van New Mexico.

Kleinere ontsnappen

De mens richtte zich al van in het begin op de grotere diersoorten voor het verorberen van hun vlees, waardoor de kleinere wezens zoals knaagdieren konden ontsnappen, staat er onder meer te lezen in het rapport dat de trends van de voorbije 125.000 jaar onderzocht. Er volgt een voorbeeld: in Noord-Amerika is de gemiddelde lichaamsmassa van de zoogdieren die zich op het land bevinden, ingekrimpt tot 7,6 kg. En dat terwijl dat zo’n 98 kg was vóór de mensheid er arriveerde.

Als diezelfde trend zich zou voortzetten, zitten we wel degelijk met een probleem. “Dan zou het grootste zoogdier op aarde binnen een paar honderd jaar wel eens gewoon een tamme koe kunnen zijn van ongeveer 900 kg”, schreven de onderzoekers. “Dat zou het verlies van olifanten, giraffen en nijlpaarden betekenen.” De dood van de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn in Keniais daar een voorbode van, hij stierf in maart.

Twijfels

Toch ziet niet iedereen de situatie zo negatief in. Volgens andere onderzoekers hebben de inspanningen om bedreigde diersoorten te beschermen wel degelijk hun nut, ondanks de klimaatverandering, het verlies van natuurlijke habitat, de verstedelijking en de toenemende populatie mensen.

Thomas Brooks bijvoorbeeld, hij gelooft als hoofdwetenschapper van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur wel degelijk in het behoud van grotere zoogdieren. “Ik denk niet dat het zeer waarschijnlijk is dat koeien de grootste zullen zijn”, zei hij. “Onderzoek suggereerde eerder al dat het net de grote dieren zijn die meer profiteren van hun beschermde gebieden, niet de kleinere.”

Zijn unie heeft ook een lijst met bedreigde diersoorten waarop onder meer de Afrikaanse buffel en de bruine beer niet op te vinden zijn, twee dieren die minstens de grootte van een koe hebben.

De bruine beer is niet bedreigd en even groot als een koe. Foto: Shutterstock

Oceanen niet meegerekend

De studie van Smith had het wel enkel over zoogdieren die op het land leven. De blauwe vinvis, het grootste schepsel dat ooit bestaan heeft, leeft in onze oceanen en werd dus niet meegerekend. Het dier wordt gemiddeld 25 meter lang en weegt 100 ton zwaar, een koe weegt meestal rond de 400 kg. En hoewel het nog steeds een bedreigde diersoort is, gaat het de betere kant uit met de blauwe vinvis. Onder meer door strengere regels op het gebied van walvisjacht en de import van walvisvlees.