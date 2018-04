KV Oostende ontbindt contract van Andile Jali

Oostende - De Zuid-Afrikaan Andile Jali is geen speler meer van KV Oostende. Beide partijen hebben in onderling overleg beslist de samenwerking te beëindigen, zo laat de kustploeg vrijdag weten.

De 28-jarige Jali was einde contract en sukkelde bovendien met een knieblessure waardoor zijn verdere speelkansen in play-off 2 sowieso klein waren.

“Het contract tussen KVO en Andile Jali wordt in onderling overleg verbroken. Jali vertrekt met onmiddellijke ingang terug naar zijn geboorteland Zuid-Afrika”, staat te lezen op de KVO-site. “We bedanken Andile voor zijn 4,5 jaren bij KVO en we wensen hem veel succes toe in zijn geboorteland.”

De verdedigende middenvelder speelde sinds januari 2014 voor Oostende, dat hem weghaalde bij het Zuid-Afrikaanse Orlando Pirates. In oktober 2017 rondde hij de kaap van 100 wedstrijden bij Oostende.