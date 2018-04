Tiener helpt politie om lichaam van vermiste vriend te vinden. Nu geloven ze dat hij de moordenaar is

Toen de ouders van de zeventienjarige Jeremy woensdag te horen kregen dat hun zoon niet was opgedaagd op school, vroegen ze een van zijn beste vrienden om hulp. Die toonde zich meteen bereid om te helpen zoeken én vond Jeremy al snel terug. Levenloos, in een bosje bij het water. Niet veel later werd de jongeman zelf opgepakt voor de moord op zijn vriend.

Niet lang nadat ze zijn hulp hadden ingeschakeld, kregen de ouders van Jeremy Sanchez een telefoontje van zijn zestienjarige vriend. Hij had het levenloze lichaam van hun zoon gevonden in een bosje aan het water langs het San Gabriel River Trail in South El Monte (Californië). Jeremy was om het leven gebracht met meerdere messteken, verklaarde hij nog.

Diezelfde zestienjarige werd donderdag opgepakt voor de moord op Sanchez. “Dit is overduidelijk gedaan door iemand die alles gepland heeft, iemand die zelfs geprobeerd heeft om alles tot in de puntjes te plannen”, aldus de plaatselijke politiechef John Corina. “Iemand die nadien iedereen op het verkeerde spoor probeerde te brengen.”

UPDATE: LASD tells @FOXLA that Jeremy Sanchez, a 17-year-old South El Monte High School student, was stabbed to death by a 16-year-old friend who helped search for him after he was reported missing. The friend allegedly “found” the body, then contacted Jeremy’s dad. Wow. pic.twitter.com/by5eZUEPBm — Bill Melugin (@BillFOXLA) 19 april 2018

Wat het motief van de jongeman is, daar hebben de speurders voorlopig nog het raden naar. “Was het een uit de hand gelopen ruzie of was er een langer aanslepend probleem in hun vriendschap? We weten het nog niet”, aldus Corina.

Twee leerkrachten van de school die rouwen om de dood van Jeremy Sanchez. Foto: AP

Vreemd gedrag

De speurders kwamen op het spoor van de zestienjarige jongen omdat hij zich zo verdacht gedroeg nadat hij het lichaam had gevonden. Omdat hij ook enkele vreemde verklaringen aflegde tegenover de politie, werd besloten om over te gaan tot een huiszoeking. Hoewel het moordwapen niet werd gevonden, troffen de speurders toch “overtuigende bewijzen” aan van zijn schuld. Het is echter nog niet duidelijk of de jongen al bekend heeft.

De dood van Jeremy Sanchez is een schok voor zijn school - de South El Monte High School. “Jeremy was een vrolijke, grappige en optimistische student met een passie voor sport”, luidt het. “Hij was een geliefde, natuurlijk leider op onze campus en zijn dood is gewoonweg verschrikkelijk.”