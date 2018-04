70.000 kippen sterven bij stalbrand in Beerse

Antwerpen / Beerse - In Vlimmeren, een deelgemeente van Beerse in de Antwerpse Kempen, is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een kippenstal. Dat zegt de brandweer van de zone Taxandria. 70.000 kippen zijn dood.

De brand woedt intussen al uren en is weliswaar onder controle, maar er zal allicht nog de hele avond moeten worden nageblust. In de stal zaten naar schatting 70.000 kippen, die allemaal omkwamen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, allicht zal er zaterdag een branddeskundige ter plaatse moeten gaan.

De brand zorgde een tijdje voor een enorme rookpluim die tot in verschillende omliggende gemeentes te zien was. Volgens de burgemeester is er geen asbest vrijgekomen, maar omwonenden kregen wel de raad om ramen en deuren gesloten te houden - alle rook is immers giftig. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde bestuurders op de E34 ter hoogte van het incident eveneens aan om de ventilatie uit te zetten.