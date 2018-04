Financiële mokerslag voor bekende miljardair: ex-vrouw krijgt zijn megajacht van 400 miljoen euro

De bekende Russische miljardair Farchad Achmedov ziet zwarte sneeuw. De Britse rechtbank heeft geoordeeld dat Achmedov de scheiding met zijn vrouw niet netjes heeft afgehandeld. Daarom wordt zijn ex nu de eigenares van zijn megajacht ‘Luna’, dat 400 miljoen euro waard is.

‘De rechtbank in Londen heeft toch niets met mijn echtscheiding te maken? Ik en mijn vrouw zijn in Rusland getrouwd en dus ook volgens de Russische wet gescheiden. En nu neemt die rechtbank mijn jacht in beslag, dat trouwens in Dubai ligt?! De Britse rechters hebben de rechters in Dubai omgekocht om mijn ex te helpen. Ik zeg het je: dit zal de banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland niet ten goede komen.’

Selfmade miljardair Farchad Achmedov liet meteen na de uitspraak optekenen in de Russische pers dat hij niets begreep van het vonnis van de Britse rechtbank. Die heeft beslist dat Tatjana Achmedova niet langer hoeft te wachten op het geld dat haar in diezelfde rechtbank eind 2016 werd beloofd, zijnde 41 procent van Achmedovs fortuin. Toen oordeelde de rechtbank immers dat de voorwaarden die in de initiële scheidingsprocedure in Rusland in 2000 waren opgelegd, niet fair waren.

Het record van de duurste echtscheiding in Groot-Brittannië ooit zou daarmee op Achmedovs naam staan.

Op zoek naar het drijvende paleis

Tajana Achmedova Foto: Reuters

Na de uitspraak van 2016 weigerde Achmedov zijn ex-vrouw om en bij de 500 miljoen euro te geven en zwoer hij ‘alles op alles te zetten om zijn zuurverdiende centen te verdedigen’. De Russische miljardair versluisde nagenoeg zijn volledige kunstcollectie - ter waarde van 90 miljoen euro - naar Liechtenstein om aan een inbeslagname te ontsnappen. Voormalig vrouwlief Tatjana werd op de hoogte gebracht van wat haar ex in zijn schild voerde en trok opnieuw naar de rechtbank in Londen.

Achmedov, die in steeds nauwere juridische schoentjes kwam te zitten, besefte dat hij een item bezat dat verdacht dicht tegen het bedrag lag dat hij zijn ex nog verschuldigd was. Zijn megajacht ‘Luna’, een drijvende brok van 115 meter exclusiviteit, is namelijk zo’n 400 miljoen euro waard. Achmedov, die het jacht in 2014 van de bekende Russische oligarch Roman Abramovitsj kocht - omdat die groter speelgoed op het oog had -, was niet meteen van plan om zijn paradepaardje af te geven en verscheepte het in alle stilte naar Dubai. De Rus maakte de verkeerdelijke inschatting dat het daar onaantastbaar zou zijn.

Selfmade miljardair

Dat hij zijn ‘Luna’ aan zijn ex-vrouw moet afgeven, is een mokerslag voor Achmedov. Niet alleen zal hij afscheid moeten nemen van ‘zijn zesde kind’, dat onder meer beschikt over een groot buitenzwembad, twee landingsplekken voor helikopters, een antiraketsysteem, een mini-onderzeeër en acht kleinere boten, de miljardair zal ook flink wat van zijn fortuin verliezen.

Enkele jaren geleden werd het fortuin van de Rus nog op 1,5 miljard euro geschat. Door de sancties en economische crisis in Rusland zou hij nog 1,1 à 1,2 miljard euro waard zijn.

‘Net nu Boris Johnson (de Britse minister van Buitenlandse Zaken, red.) roept dat rijke Russen moeten gestraft worden, gebeurt dit. Zou dat dan toeval zijn’, liet Achmedov per e-mail aan de Russische pers weten nadat ‘Luna’ in beslag werd genomen. ‘Ik zal nu verdergaan met wat ik al heel mijn leven doe: hard werken en aan mijn medemens denken. Ik ben al eens van nul begonnen: dit zal mij niet klein krijgen.’

Farchad Achmedov Foto: rr

Farchad Achmedov, die in 1945 Azerbeidzjan geboren werd, geldt als het schoolvoorbeeld van de selfmade miljardair in Rusland. Nadat zijn vader ter dood veroordeeld was, trok hij als 15-jarige op zijn eentje naar Moskou met minder dan 50 roebel op zak. Achmedov wist zich naar de financiële top te knokken door het verhandelen van sabelmarterbont en het zichzelf inkopen (en vooral op tijd weer uitkopen) in de aardgasgigant Northgas. Als ‘hobby’ en eerbetoon aan zijn vader - die eerder op de site werkte - investeerde de Russische miljardair in 2007 in een fabriek met fruitsappen: ‘Dat is niet mijn core business, maar ik wil mijn roots niet verloochenen. Ik blijf die eenvoudige jongen die elke dag knokt voor zijn centen.’