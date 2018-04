Personeel Belfius woedend: “10 procent opslag voor de bestuurders, maar niets voor het personeel”

Een van de punten op de komende aandeelhoudersvergadering bij Belfius Bank zet kwaad bloed bij het personeel. Het gaat om het voorstel om de vergoeding voor de bestuurders (die geen lid zijn van het directiecomité) met tien procent te verhogen. “En het personeel dan?”

“Tien procent opslag voor de bestuurders terwijl er voor het personeel geen sprake is van een loonsverhoging. Integendeel zelfs”, aldus de vakbonden LBC-NVK, CNE, BBTK-SETCa en ACLVB-CGSLB in een gezamenlijk persbericht.

Loon ingeleverd

“Dat de bank zo snel verrezen is uit de as van de Dexia-crisis heeft alles te maken met de dagelijkse inspanningen van de medewerkers”, luidt het. “In nasleep van de crisis werd onder het beleid van de toenmalige CEO Jos Clijsters een afbouw in de tewerkstelling doorgevoerd. Het personeel leverde bovendien gemiddeld 5 procent loon in én er werd gesnoeid in tal van andere extralegale voordelen, zodat de personeelskosten met maar liefst 20 procent daalden. Dat wierp vruchten af. Het resultaat van de bank steeg in 2017 met 23 procent en de cost-income ratio werd opnieuw verder teruggedrongen. Daardoor bereikte de bank in 2017 al het resultaat dat pas vooropgesteld werd voor 2020.”

“Wraakroepend”

“Is het dan echt nooit genoeg?”, vragen de vakbonden zich af. “Want de raad van bestuur vindt dat er nog bijkomende inspanningen geleverd moeten worden, om de loonkost nog verder te doen dalen. Al geldt dat laatste uiteraard niet voor hen zelf. De bestuurders achten de tijd rijp om hun eigen salarisniveau weer op te krikken naar het niveau van voor de crisis, wat een opslag betekent van maar liefst 10 procent. Het personeel dat zich elke dag inzet om de klant centraal te stellen, moet niet rekenen op het terugdraaien van de besparingen. Voor 2019 is er voor hen zelfs niet eens participatie in de winst van de bank voorzien. De bestuurders geven er de voorkeur aan om zelf te incasseren. Wraakroepend, schandalig en hebberig.”