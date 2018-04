“Opel zal personeelsbestand tegen 2020 met meer dan 4.000 banen afbouwen”

De Duitse autobouwer Opel, die overgenomen is door het Franse PSA, zal zijn personeelsbestand tegen 2020 met ruim 4.000 banen afbouwen. Dat is meer dan aanvankelijk gevraagd werd door PSA, zo melden personeelsvertegenwoordigers bij Opel vrijdag.

“Hiermee worden de oorspronkelijke eisen van moederconcern PSA voor een afbouw met 3.700 banen meer dan vervuld”, aldus ondernemingsraadvoorzitter Wolfgang Schäfer-Klug.

PSA kocht Opel in 2017 van General Motors en is van plan om tegen eind dit jaar het personeelsbestand van 20.000 werknemers duidelijk te verkleinen. Daarbij worden forse premies tot 275.000 euro geboden voor wie vertrekt of met vervroegd pensioen gaat.

“Maar meer mensen dan gepland zijn bereid om Opel te verlaten en de vraag is dan wie het werk gaat doen als er niemand meer is”, aldus Schäfer-Klug.