Indonesische koppeltjes krijgen publiekelijk stokslagen wegens “onzedelijk gedrag”

In Atjeh, de meest noordelijke provincie van Indonesië, zijn vijf vrouwen en drie mannen voor een groot publiek afgeranseld. De lijfstraffen werden volgens islamitisch recht toegekend en publiekelijk uitgevoerd om ‘onzedelijk gedrag’ te ontmoedigen.

Drie ongetrouwde koppels begingen de ‘misdaad’ van hun liefdesrelatie in het openbaar te tonen. Volgens de lokale overheid boden twee andere vrouwen online hun diensten als prostituee aan . De publieke straf is opmerkelijk, ze komt net een week nadat de provinciale overheid van Atjeh bekend maakte dat lijfstraffen alleen maar achter gesloten deuren zouden plaatsvinden.

De twee vrouwen die beschuldigd werden van prostitutie kregen 11 stokslagen. De drie koppels - onder wie een paar studenten - moesten per persoon 11 tot 22 slagen verduren. Hun aanklagers wilden het openbaar flirten van de koppels zelfs bestempelen als overspel, maar konden niet genoeg getuigen verzamelen om die aanklacht om te zetten in een straf.

Volgens de nieuwssite South China Morning Post is Atjeh de enige provincie in Indonesië waar lijfstraffen volgens de islamitische wetten worden toegepast.87 procent van de Indonesiërs is moslim in het land dat officieel seculier is. Toch vervaagt de scheiding tussen religie en staat in Atjeh. Historisch is het de eerste provincie in Indonesië die in contact kwam met de islamitische religie en sindsdien de meest religieus-conservatieve regio van het land. De federale overheid van Indonesië gaf 17 jaar geleden toestemming aan de provincie om de Sharia in te voeren, volgens deskundigen in een poging om de wind uit de zeilen te nemen van de afscheidingsbeweging die voor een onafhankelijk Atjeh ijvert.

Sinds de invoering van de Sharia wetten zijn ook holebi’s, transgenders en zelfs buitenlandse toeristen fysiek gestraft voor het overtreden van de geloofsvoorschriften omtrent zeden in het openbaar. Human Rights Watch roept op om de lijfstraffen, in het openbaar of achter gesloten deuren, af te schaffen.