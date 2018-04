Opnieuw een schietpartij in een school in Florida

Brussel - In de Amerikaanse staat Florida heeft zich vrijdag opnieuw een schietpartij in een middelbare school voorgedaan, zo hebben meerdere Amerikaanse media bericht.

Het incident speelde zich ‘s ochtends (plaatselijke tijd) af in de Forest High School in Ocala in het centraal gelegen Marion County.

De vermoedelijke schutter is opgepakt, drie minuten nadat de politie was gealarmeerd, meldde ocala.com. Het gaat volgens CBS om een scholier die vanuit een gang op de gesloten deur van een klaslokaal was beginnen vuren. Zijn leeftijd is nog niet bekend.

Volgens meerdere media raakte een (mannelijke) student gewond, aan een been.

De politie doorzoekt de school op mogelijke andere bedreigingen. Andere scholen in Marion County zijn uit voorzorg deels onder “lockdown” geplaatst.

Volgens nieuwszender CNN telt Forest High School zowat 2.100 scholieren.

Uitgerekend vrijdag herdachten middelbare scholieren in heel de VS een schietpartij in een school in Columbine in de staat Colorado, waarbij negentien jaar geleden dertien doden vielen.

Op 14 februari jongstleden schoot een vroegere leerling van een school in Parkland, eveneens in Florida, zeventien mensen dood.