Prins Charles zal Queen opvolgen als hoofd Gemenebest

De Britse kroonprins Charles zal koningin Elizabeth II opvolgen als hoofd van het Gemenebest. Dat hebben de leiders van het Gemenebest vrijdag beslist, zo melden Britse media.

Queen Elizabeth, die zaterdag 92 jaar wordt, verklaarde donderdag dat ze graag wilde dat haar oudste zoon het leiderschap over de Commonwealth op zich nam. Het gaat om een symbolische titel, die niet via familiebanden wordt doorgeven. “Ik hoop oprecht dat het Gemenebest stabiliteit en continuïteit blijft bieden voor de komende generaties en heb beslist dat de prins van Wales op een dag deze belangrijke taak zal overnemen”, zei de Queen.

Charles verklaarde donderdag dat “het moderne Gemenebest een vitale rol moet spelen in het bouwen van bruggen tussen onze landen, eerlijkere gemeenschappen binnen de landen en een veiligere wereld rond de landen”.

De leiders van het Gemenebest, dat 53 Britse ex-kolonies verenigt, hebben de kwestie vrijdag achter gesloten deuren besproken in het kasteel van Windsor. Volgens bronnen zouden de leiders akkoord zijn gegaan met het voorstel van Elizabeth, zo melden BBC en Sky News. Eerder raakte al bekend dat zowel de Britse premier Theresa May als haar Canadese collega Justin Trudeau de kandidatuur van Charles steunden. Ook de Maltese premier Joseph Muscat liet weten achter het voorstel van de Queen te staan.

De Britse oppositie is echter voorstander van een roterend voorzitterschap.

Koningin Elizabeth werd in 1952 het hoofd van de Commonwealth na de dood van haar vader, koning George VI. Die richtte het Gemenebest in 1949 op. Leden zijn onder meer Canada, India en Australië, maar ook kleine eilandstaten zoals Tuvalu. In totaal verenigt de Commonwealth 2,4 miljard mensen.

De Britse minister van Buitenlands Zaken Boris Johnson kondigde vrijdag nog aan dat het Verenigd Koninkrijk bereid is om de terugkeer van Zimbabwe naar de Commonwealth te aanvaarden. Ex-president Robert Mugabe had in 2003 de deur van het Gemenebest achter zich dichtgetrokken, na wijdverspreide kritiek op de mensenrechtensituatie in het Afrikaanse land. Nu Mugabe niet meer aan de macht is, wil het land uit zijn internationaal isolement geraken. Groot-Brittannië wil “een Zimbabwe steunen dat de rechtsstaat, mensenrechten en economische hervormingen volledig omarmt”, aldus Johnson.