Zorgen om slachtoffers in Gazastrook: “Ze hebben afschuwelijke schotwonden, een gat zo groot als een vuist”

Hulpverleners van Artsen Zonder Grenzen hebben bij de dodelijke protestacties in Gaza al meer dan 500 patiënten behandeld met schotwonden. Dat zijn er al meer dan in heel 2014, toen Israël een militair offensief lanceerde in de Gazastrook. Volgens chirurgen van de ngo zijn de wonden ongewoon ernstig en zwaar. Wat doet vermoeden dat betogers onder vuur genomen worden met zware kalibers. De wonden zijn complex te behandelen, het gros van slachtoffers blijft wellicht voor de rest van hun dagen invalide.

Chirurgen van AZG trekken aan de alarmbel. De patiënten die ze behandelen, die gewond raakten bij de recente protestacties in de Gazastrook, hebben ongewoon ernstige schotwonden, voornamelijk aan de onderste ledematen. “Volgens medische teams van Artsen Zonder Grenzen zijn bij de patiënten ongewone hoeveelheden bot en zacht weefsel vernietigd. Het gat waarlangs de kogel het lichaam verlaat, kan een vuist groot zijn”, aldus de organisatie in een persbericht. “Deze patiënten moeten zeer complexe chirurgie ondergaan en de meeste zullen voor het leven gehandicapt zijn”, aldus Marie-Elisabeth Ingres, coördinator van AZG in Palestina.

“Over de aard van de gebruikte wapens of kaliber kunnen wij ons niet uitspreken”, vertelt de Belgische woordvoerder van de ngo nog. We hebben geen kogels, die onze mensen ter plaatse hebben verwijderd uit wonden van slachtoffers, geanalyseerd. Dat is onze rol ook niet.”

Gezien de aard van de verwondingen wordt vermoed dat niet enkele het leger, maar ook de Israëlische politie bewapend is met zwaardere kalibers en zelfs aanvalswapens van oorlogskaliber. “Het lijkt buitensporig en onnodig de betogers onder vuur te nemen met zware kalibers, de acties verlopen relatief vreedzaam, vandaar dat wij zo bezorgd zijn over die zware schotwonden”, klinkt het nog.

Opnieuw doden en gewonden

Ook vrijdag zijn er bij protestacties aan de grens tussen Gaza en Israël twee Palestijnen om het leven gekomen. Door geschut van het Israëlische leger verloren twee Palestijnen het leven. Een gehandicapte man overleed aan zijn verwondingen. In totaal lieten al meer dan 37 Palestijnen het leven bij verschillenden protestacties in het kader van de “Mars van de Terugkeer”.

Palestijnse betogers zijn al drie opeenvolgende vrijdagen in botsing gekomen met het IDF. Het leger zegt dat vorige week ook gebruik is gemaakt van zelfgemaakte explosieven en dat is gepoogd de grens te bestormen. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger worden de inwoners van Gaza “gebruikt worden door Hamas” voor terroristische activiteiten.