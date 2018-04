Opnieuw is straat opgebroken en opnieuw weten inwoners van niks: “Ik heb mijn patiënten niet eens kunnen verwittigen”

Harelbeke - De bewoners van de Spinnerij- en Venetiëstraat zitten met de handen in het haar. De werken in hun straat zijn herbegonnen, maar dat moesten de inwoners zelf vaststellen. “Ik kon niet eens mijn patiënten inlichten”, zegt kinesist Dries Byttebier. De stad bekijkt nu hoe ze aannemers toch kunnen duidelijk maken dat ze verplicht zijn omwonenden in te lichten.

Twee weken geleden werd de toegang naar de Spinnerijstraat in Stasegem plots afgesloten. De werken rond het bedrijventerrein zijn herbegonnen, maar dat moesten de buurtbewoners zelf ontdekken. Een bewonersbrief kwam er tot nu toe niet, waardoor niemand weet wanneer hij wel of niet aan zijn voordeur geraakt met de wagen. Gemeenteraadslid Hannes Byttebier (CD&V) kaartte de situatie aan in de gemeenteraad, want zijn eigen broer zit als kinesist plots in een afgesloten straat. “Van de ene dag op de andere zijn de werken herbegonnen en stond aan het begin van de Spinnerijstraat, waar ik woon, een bord dat je niet kan doorrijden”, zegt kinesist Dries Byttebier. “Ik wist van niets en tot op vandaag kreeg ik geen brief met info. Ik snap dat er gewerkt moet worden, maar ik wil wel laten weten aan mijn patiënten dat ik bereikbaar blijf.”

Nu is dat niet duidelijk. “Aan het begin van de straat staat een bord dat je niet door kan rijden, terwijl mijn praktijk in die straat wel nog gewoon bereikbaar is. Dat is enorm verwarrend voor de mensen.”

Het is niet de eerste keer dat de communicatie op deze manier verloopt. “Eind januari werd er ook al gewerkt en ook toen werd ik te laat gebrieft. Pas drie dagen na aanvang van de werken, kregen we een bewonersbrief. Ik ontdekte toevallig zelf dat je mijn straat niet meer in kon, toen ik na huisbezoeken op een verbodsbord botste”, zegt Dries.

Strenger optreden

Schepen van Mobiliteit Patrick Claerhout (N-VA) is zich bewust van de problematiek, maar legt de verantwoordelijkheid bij de aannemers. “Zij zijn verplicht om de buurtbewoners aan te schrijven. Dat moeten ze doen acht of veertien dagen voor start van de werken”, zegt Claerhout. Dat de aannemer dat niet tijdig deed, wist Claerhout al. “Het is niet de eerste keer dat dit niet correct gebeurt. We verplichten hen nochtans door het op te nemen in elk bestek, maar dat is blijkbaar onvoldoende. We bekijken hoe we die verplichting dwingender kunnen maken. Zo hebben we een clausule toegevoegd aan de aanvraag van inname openbaar domein bij de politie. Dan mogen ze het domein pas innemen als ze de bewoners hebben geïnformeerd”, zegt Claerhout. Het stadsbestuur verstuurde ondertussen al een aangetekend schrijven naar de aannemer om de miscommunicatie aan te kaarten.