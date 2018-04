Agüero mist seizoenseinde met City, maar moet niet vrezen voor WK

Manchester City zal het de resterende wedstrijden van dit seizoen zonder Sergio Agüero moeten stellen. Dat heeft coach Pep Guardiola vrijdag bekendgemaakt. De Argentijn, die out is met blessure aan de linkerknie, geraakt normaal wel fit voor het WK in Rusland (14 juni - 15 juli).

Volgens Guardiola zal Agüero “vier à vijf weken” buiten strijd zijn. De aanvaller, die een kijkoperatie onderging, verblijft momenteel in Barcelona waar hij aan zijn terugkeer timmert. De vijf resterende wedstrijden in de Premier League dient hij aan zich voorbij te laten gaan, maar voor de WK-opener tegen IJsland, op 16 juni, moet de spits opnieuw topfit zijn. Later treffen de Argentijnen in de groepsfase nog Kroatië (21/06) en Nigeria (26/06).

In de Premier League is het team van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne al zeker van de titel.