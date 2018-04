Zo maak je toeristen gelukkig in West-Vlaanderen

De lente is in het land. De jobs in de toeristische sector groeien mee met de florerende natuur. Hoe vinden bedrijven de nodige werkkrachten in de provincie met de laagste werkloosheid van het land? En welke mensen kiezen bewust voor een seizoensgebonden job in de wereld van het toerisme?

West-Vlaanderen is de kampioen van de jobs, met een werkloosheidspercentage van slechts 5 procent. Op sommige plaatsen zelfs onder de 4 procent. “Er is overal krapte”, weet Lien Leroy, account manager bij VDAB West-Vlaanderen. “Bedrijven die nog personeel zoeken, staan voor een fikse uitdaging. We ondersteunen hen met regionale jobmarkten. Die kennen een behoorlijk succes. Voor specifieke ondernemingen organiseren we gerichte rekruteringsacties, bijvoorbeeld bij de opening van een nieuwe vestiging”, aldus Leroy.

“Wij voelen de schaarste”, getuigt Annelies Dejaegher, HR Manager bij pretpark Bellewaerde in Ieper. “Maar in vergelijking met andere bedrijven zijn we tevreden met de instroom van kandidaten. Onze medewerkers kiezen bewust voor werk in de openlucht, in een aangename vakantiesfeer en voor de blije gezichten van de bezoekers.”

Terugkomers

De krapte op de provinciale arbeidsmarkt is bijzonder nijpend bij leidinggevende functies, zoals maîtres en chef-koks in de horeca. Kelners, kamermeisjes en attractiebedieners vinden is een karwei, maar hier heeft Lien Leroy het over een normale krapte. Aan de kust en in de grensstreek is het hinterland om te rekruteren bovendien geografisch beperkt.

Bellewaerde zet in op zogenoemde terugkomers en houdt het contact warm met de mensen die de voorbije seizoenen in het park werkten. Ze zijn opnieuw welkom na een gunstige evaluatie. Maar liefst 74 procent van de tijdelijke medewerkers zijn terugkomers. In de luwe periode buiten het toeristisch seizoen zwermt deze groep uit (zie kader).

Parlez-vous français?

VDAB screent werkzoekenden op hun competenties om te werken in de horeca. “Naast een werklustige attitude, kijken we naar flexibiliteit, communicatieve vaardigheden en de fysieke capaciteit om bijvoorbeeld vlot in een verbruikszaal te functioneren”, legt Lien Leroy uit. Bij Bellewaerde staat servicegerichtheid naar eigen zeggen voorop, samen met een basiskennis van het Nederlands en Frans, en het engagement om te werken tijdens het weekend, de feestdagen en de schoolvakanties.

“Veel werknemers komen van net over de taalgrens en praten een beetje Nederlands. Dat niveau spijkeren we bij met een interne taalopleiding op de werkplek. Dat werkt in twee richtingen, zodat de Vlaamse collega’s ook perfect Franstalige bezoekers te woord kunnen staan”, aldus Annelies Dejaegher.

Puzzelen

Studenten vormen een dankbare vijver om in te rekruteren, en steeds vaker wordt dit aangevuld door gepensioneerden. Ook het aantal uitzendkrachten en medewerkers met een flexi-job groeit in de horeca. “Bedrijven moeten een puzzel aan statuten leggen om het werk gedaan te krijgen”, vertelt Lien Leroy. Wat deze medewerkers allemaal gemeen hebben? “Ze zijn graag actief en houden van sociaal contact. Gepensioneerden hebben de extra troef dat ze op een rustige en mature manier met drukte kunnen omgaan.”

Afspraken om in piek- en dalperiodes medewerkers uit te wisselen tussen bedrijven zijn er nog niet. “Er moet complementariteit bestaan”, merkt HR Manager Annelies Dejaegher op. “Wat de competenties van de mensen betreft, maar ook op het vlak van hun lonen, de bedrijfscultuur en de regio van tewerkstelling. We onderzoeken de opportuniteit.”

