Freya Piryns (Groen) van haar fiets gereden door brommer

Antwerpen / Antwerpen 2018 - Antwerps Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns is vrijdagochtend van haar vrachtfiets gereden door een brommer. Het ongeval gebeurde in de fietsstraat van de Grote Hondstraat in Antwerpen.

Piryns fietste rechts voorbij een stilstaande bestelwagen op straat, toen plots vanuit tegenovergestelde richting een brommer kwam aangereden. Het Groen-gemeenteraadslid moest stevig remmen om een aanrijding te voorkomen.

Ze verloor daarbij haar evenwicht en belandde op de grond. De val kon ze opvangen met haar hand, maar met haar hoofd botste wel tegen de fietsenstalling op de stoep. De bestuurder van de brommer stopte wel even om te horen of alles in orde was, maar reed daarna weer weg.

De verwondingen vielen uiteindelijk nog mee, maar het raadslid is wel erg geschrokken.