Leren ontsnappen als opstapje naar zorgjob

De laatstejaars van secundaire scholen in Maaseik, Herk-de-Stad, Beringen en Hasselt kunnen de komende weken op een spannende en educatieve manier kennismaken met de studie- en jobmogelijkheden in de gezondheidssector. Dat doen ze door zich te laten opsluiten in een 'escape room', waaruit ze kunnen ontsnappen door allerlei wetenswaardigheden over werken in de zorg te absorberen. Alle beetjes helpen om de knelpuntvacatures in te vullen, vinden de initiatiefnemers.

De escape room is een idee van de ministers Vandeurzen (Welzijn) en Crevits (Onderwijs). De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg ondersteunt het project door begeleiding te voorzien. Erik Gerits, gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg, legt uit waarom dit initiatief nodig is: "Door de hoge pensioneringsgraad en de sterk vergrijzende Limburgse bevolking, zullen er in de komende jaren in Limburg duizenden openstaande jobs bijkomen in de zorgsector terwijl er nu al een tekort is. Daarom willen we jongeren op een leuke manier enthousiast maken voor een zorgjob.”

En hij gaat voort: “We voorspellen dat Limburg in 2035 nagenoeg 130.000 inwoners zal tellen die ouder zijn dan 75 jaar. Een stijging van ruim 65% op nog geen 20 jaar tijd. Evenredig aan die toename stijgt ook de zorgvraag en wordt deze alsmaar complexer. Bovendien gaat een groot aantal zorgverleners in de komende jaren met welverdiend pensioen, wat ervoor zorgt dat de nood aan bijkomende werkkrachten in de zorgsector zeer prangend is, niet in het minst in Limburg.”

POM Limburg zet daarom de schouders onder de escape room. "Hier moeten de leerlingen, terwijl ze kennismaken met de gezondheidssector, samenwerken, een team vormen, linken leggen, probleemoplossend redeneren, communiceren met elkaar en met de familie van de patiënt, nauwkeurig en precies werken, enzovoort", stelt Gerits.

"Dit zijn allemaal belangrijke competenties in de zorg, en zeker in de verpleegkunde. Naast het oplossen van puzzels zullen ze ook bijvoorbeeld een hartslag moeten meten en de juiste medicijnen aan de patiënt moeten geven om tijdig te kunnen ontsnappen."

