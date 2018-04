Saoedi-Arabië heft cinemaverbod op na bijna 40 jaar

Eind de jaren zeventig besliste het Saoedische koningshuis om cinemazalen te verbieden. Woensdag kwam daar echter, na bijna veertig jaar, een einde aan. De eerste bioscoop in lange tijd werd plechtig geopend in de hoofdstad Riyad.

Nadat eind vorig jaar het rijverbod voor vrouwen werd opgeheven, is Saoedi-Arabië aan zijn tweede grote verandering toe. Cinemazalen worden na bijna veertig jaar opnieuw toegelaten nadat er eind de jaren zeventig werd beslist om ze af te schaffen, net als concerten. De maatregel maakte toen deel uit van een beleid dat gebaseerd was op een conservatieve interpretatie van de islam. Kroonprins Mohammad bin Salman probeert daar nu dus een einde aan te maken.

De eerste film die getoond werd in de zalen was Black Panther, al werd hier en daar een scène weggeknipt. Toch is het een grote stap voor het conservatieve land en zal het niet bij die ene bioscoop blijven. AMC, de Amerikaanse bioscoopketen, plant nog tientallen bioscopen in Saoedi-Arabië. Het koninkrijk denkt op die manier niet aan de modernisering van het land maar ook aan de financiële kant. Vroeger moesten filmliefhebbers urenlang in de auto zitten om een film te kunnen meepikken. Op die manier stroomden er honderden miljoen euro’s naar het buitenland.