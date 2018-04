Debacle met ultraorthodoxe jood doet CD&V bijzonder veel pijn: partij zakt naar 2 procent in Antwerpse peiling

Het debacle rond de ultraorthodoxe jood Aron Berger breekt de Antwerpse afdeling van CD&V bijzonder zuur op. In een peiling van VTM en Het Laatste Nieuws zakt de partij naar een schamele 2 procent. 67 procent van alle ondervraagden zegt dat het fiasco met Berger hun beeld van CD&V verslechterd heeft.

Het debacle rond de ultraorthodoxe Aron Berger doet de Antwerpse CD&V danig pijn, dat blijkt uit een peiling van VTM en Het Laatste Nieuws. De peiling werd uitgevoerd door iVox bij 8.000 Antwerpenaren. Volgens de peiling zou 35 procent van de ondervraagde Antwerpenaren op N-VA stemmen. De partij blijft op die manier de grootste van ’t stad, maar blijft onder de monsterscore van 2012 (37,7 procent).

Groen zou de tweede partij worden met 16 procent, gevolgd door SP.A met 10 procent, PVDA en Vlaams Belang zouden beiden 8 procent halen, Open Vld zou er lichtjes op vooruitgaan met 7 procent en ... CD&V zou terugvallen naar een schamele 2 procent. In 2012 haalde de partij in kartel met SP.A nog 28.6 procent van de stemmen. Niet onbelangrijk: de enquête werd afgenomen toen CD&V in het oog van de storm stond, ongetwijfeld heeft dat een invloed gehad op de resultaten.

LEES MEER (+). Hoe Kris Peeters door zijn eigengereid optreden zelfs binnen eigen partij steun en macht verliest

Brokkenparcours

Maar liefste 39 procent van de ondervraagden zegt dat hun beeld van de partij ‘erg verslechterd’ is door het Berger-debacle, bij 28 procent is het beeld slechts ‘een beetje verslechterd’ en bij 27 procent heeft het geknoei van Peeters geen invloed gehad. Drie procent zegt dat hun beeld positiever is geworden.

LEES OOK. Aron Berger meet schade op na CD&V-debacle: “Ik denk dat De Wever een beetje gewonnen heeft”

Berger kwam onder vuur na een interview met Joods Actueel. Daarin stelde hij dat hij vanwege strikt religieuze regels vrouwen geen hand wou geven. Kort daarna gooide een fragment van ATV olie op het vuur: in de reportage uit 2013 noemde Berger gemengde scholen discriminerend en zelfs ‘kindermishandeling’. Daarna berichtte de Gazet Van Antwerpen dat Berger veroordeeld was voor diefstal. Hij werd in 2012 schuldig bevonden nadat hij 28.500 euro gestolen had van een oude zieke man.