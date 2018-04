Abel uit ‘Allez Allez Zimbabwe’ kan dan toch in thuisland begraven worden

Wielsbeke - Abel Muchenje, een deelnemer aan het tv-programma Allez Allez Zimbabwe, wordt dan toch gerepatrieerd. Hij overleed eind vorig jaar, maar zijn familie kon de overbrenging niet betalen. Vrienden en sympathisanten zijn erin geslaagd om de vereiste 7.700 euro bij elkaar te sprokkelen.

Het leek lang een onmogelijke opdracht: om Abel Muchenje (33) uit Ooigem (Wielsbeke) naar zijn thuisland Zimbabwe over te brengen en daar te begraven moest 7.700 euro betaald worden. Een bedrag dat zijn familie niet bij mekaar kon krijgen. En dus werd een crowdfunding opgezet om de ex-deelnemer van het televisieprogramma Allez Allez Zimbabwe een begrafenis in zijn eigen land te gunnen. Het waren twee van zijn voormalige collegawielrenners die dat georganiseerd hebben. De crowdfunding kwam echter zeer traag op gang. Na enkele dagen stonden er amper enkele honderden euro's op de rekening.

Volgende week al

Maar dankzij heel wat giften van vrienden en sympathisanten is het bedrag toch ingezameld. Zowat een derde van het bedrag kwam van inwoners uit Zimbabwe. De rest werd in ons land opgehaald. Begrafenisondernemer Céderic Messiaen kreeg de bevestiging dat de nodige fondsen voorhanden zijn en alles in gereedheid gebracht mag worden voor een repatriëring. “Het is ze gelukt, ze hebben de nodige fondsen verzameld”, zegt Messiaen. “En ondertussen kreeg ik ook de bevestiging dat de repatriëring kan doorgaan. Zijn familie in Zimbabwe moet enkel nog een document ondertekenen. Wellicht wordt het lichaam volgende week al naar zijn thuisland gevlogen.”

Blijven plakken

Abel werd amper 33 jaar en stierf wellicht aan de gevolgen van een epilepsieaanval. De jongeman werd in 2004 heel populair in Vlaanderen door zijn deelname aan Allez Allez Zimbabwe. Daarin plukte Roger De Vlaeminck vijf Zimbabwaanse jongens van de straat om hen hier klaar te stomen als veldrijder.

Een profcarrière zat er voor geen enkele jongeman in. Maar sommigen bleven wel in België plakken. Abel ging in Ooigem wonen en werkte er als magazijnier. Hij trouwde in 2009 met een Vlaams meisje, maar dat huwelijk was geen lang leven beschoren. Vorig jaar zou hij in zijn thuisland opnieuw in het huwelijksbootje gestapt zijn. Omdat hij hier geen familie had, wilde zijn familie hem graag dicht bij huis begraven.