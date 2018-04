Franse voetbalbond: “Vrijgaveclausule in contract Neymar is onzin”

Er is geen vrijgaveclausule in het contract tussen de Braziliaanse ster Neymar en zijn club PSG. Dat bevestigde de Franse voetbalbond aan het Franse persagentschap AFP. Daarmee ontkracht de LFP de berichtgeving van het Spaanse dagblad El Pais over het bestaan van een dergelijke clausule.

In El Pais stond namelijk te lezen dat er in Neymars contract een clausule bestond die voorzag dat de Braziliaan, indien hij dat zou wensen, vanaf 1 september zou kunnen vertrekken voor een bedrag dat in lijn staat met de al dan niet behaalde sportieve doelen. Het bedrag zou volgens de krant echter nooit onder 300 miljoen euro liggen.

Volgens artikel 202 van het reglement van de Franse professionele voetballiga (LFP) zijn dergelijke praktijken echter verboden in Frankrijk. In het desbetreffende artikel staat te lezen dat “bestuurders van een club geen contracten mogen afsluiten met een vrijgaveclausule die, voor het aflopen van het contract en in ruil voor een schadevergoeding, een contractbreuk door een van de partijen, een opschortende clausule of een eenzijdige opzeggingsclausule tussen een Franse of buitenlandse professionele voetballer en zijn club mogelijk maakt.”

“In het door de juridische commissie van de LFP gehomologeerde contract is zulke clausule dus niet inbegrepen,” verklaarde de bond aan AFP. PSG kocht Neymar afgelopen zomer voor 222 miljoen euro van FC Barcelona, hetgeen hem de duurste speler uit de geschiedenis van het voetbal maakte. Die overstap gebeurde overigens wel volgens een dergelijke clausule. Een vrijgaveclausule is in Spanje immers legaal.

In de Spaanse media steken echter steeds meer geruchten de kop op dat Neymar, die momenteel in Brazilië herstelt van een blessure, PSG tijdens de volgende transferperiode zal verlaten. Zo zou hij het hoofddoel zijn van Real Madrid.

Ook Marca, de meest gelezen Spaanse sportkrant, ontkent het bestaan van een vrijgaveclausule in Neymars contract. De krant schrijft wel dat Neymar in de zomer van 2019 zou kunnen vertrekken voor 222 miljoen euro, met andere woorden voor dezelfde prijs als die die PSG voor hem betaalde.