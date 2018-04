De gekste leider van heel Afrika: hij heeft 13 vrouwen, 2 bruiden en keurt elk jaar duizenden schaars geklede maagden

Als koning Mswati III zich naar de camera richt, dan wacht er vaak een verrassing. Als cadeautje voor zijn verjaardag heeft hij beslist dat hij niet langer koning van Swaziland is, maar van eSwatini. Zijn beslissing schrikte zelfs het parlement op. Niet dat de koning daar wakker van ligt. Hij is de laatste absolute monarch van Sub-Sahara-Afrika en is met voorsprong de meeste bizarre leider van het continent.