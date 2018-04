COLUMN. “Ik keek niet raar op van Sa Pinto. Mannen steken elkaar met ontbijtvork in de milt en daarna is het gewoon weer hosanna”

Twee jaar geleden stond ik in een Portugees dorpje en voelde ik aan een dode vis. Ik had daar allerlei ideeën bij. Hoe die vis helemaal niet had geweten wat er zich allemaal op het land afspeelde en dat hij nu, gevangen in een net, opeens tussen 140 andere vissenlijken lag te wachten op iemand die hem ging bakken. Ik voelde nog eens. Ik geef toe, het leek op strelen. Dat bleef niet onopgemerkt.

Opeens stond er een Portugees mannetje naast me. Wat ik aan het doen was? Waarom ik een dode sardine stond te bevredigen? Ik legde hem uit dat het louter genegenheid was. Dat ik de vis postuum wat liefde ...