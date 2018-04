Dief doorzoekt huis terwijl nepagenten nepcontroleurs komen arresteren

Kortrijk - De politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) waarschuwt voor nepagenten en nepcontroleurs van nutsmaatschappijen die op pad zijn in Kortrijk.

Er kwamen al twee meldingen binnen van pogingen tot diefstal, waarbij criminelen zich voordoen als nepcontroleurs en nepagenten en zo hun slachtoffers proberen te bestelen.

De feiten gebeurden op donderdag 19 april. Toen kreeg een bejaarde bewoner in de Patermotestraat in Kortrijk een nepcontroleur van de watermaatschappij aan de deur.

De bewoner liet de man binnen en die laatste liet daarbij de deur op een kier staan. Meteen daarna kwamen twee nepagenten binnen, die de nepcontroleur kwamen arresteren. Op die manier werd de bejaarde bewoner afgeleid en kon een vierde kompaan het huis helemaal doorzoeken naar waardevolle zaken.

Hoewel de vierde verdachte de tijd had om de volledige bovenverdieping te doorzoeken, bleek er op het eerste gezicht niets gestolen. Zowel de nepcontroleur als de nepagenten spraken Frans. Ze waren gekleed in een soort uniform en ze toonden een valse legitimatiekaart. Diezelfde dag deed zich in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk een gelijkaardig feit voor. De bewoners kregen meteen argwaan, waardoor de nepcontroleur vertrok. “De politie spreekt hier nog altijd Nederlands”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Let naast het specifieke uniform en de legitimatiekaart ook op het politielogo en het politievoertuig in de omgeving. Een politieman of -vrouw kan zijn of haar legitimatiekaart voorleggen.”