‘Ontsnapte’ schildpad van straat geplukt

Oudenburg - Een schildpad die wil ontsnappen heeft normaal gesproken wel heel veel tijd nodig, maar in Oudenburg slaagde er toch eentje in. Het beestje werd gistermiddag opgemerkt toen het de drukke Weststraat aan het oversteken was.

Van waar het diertje van ongeveer vijftien centimeter groot vandaan komt, is niet duidelijk. Maar wellicht zal hij geen al te grote afstand afgelegd hebben vooraleer hij werd opgemerkt. Het was een vrouw uit de streek - die anoniem wenst te blijven - die in de Weststraat passeerde en de schildpad op zijn gemak de drukke straat zag oversteken. Zij reed er met haar wagen en zag het beestje net op tijd. “Hij of zij viel wel op”, zegt ze. “Mijn oog viel er op en ik ben direct gestopt. Mijn passagier is uitgestapt en heeft het opgepakt.”

De vrouw was onderweg naar de Vrije Basisschool in Ettelgem om haar jongste dochter op te halen. De schildpad was daar dan ook even de attractie van de dag. “De kinderen waren alleszins heel enthousiast. Het is natuurlijk ook geen alledaags huisdier en het is een mooi beestje”, zegt ze.

Ondertussen vangt ze de ontsnappingskoning(in) van de schildpadden bij haar thuis op, maar ze gaat wel op zoek naar de eigenaar. “Ik zou het diertje graag weer bij hem of haar thuis krijgen”, zegt ze. “Maar voorlopig weet ik niet waar ik moet beginnen zoeken.” Wie zijn of haar schildpad herkent, kan met onze redactie contact opnemen via oudenburg@nieuwsblad.be.