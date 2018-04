Jabbeke - Een dag na de zware brand in Zerkegem werd de schade pas echt duidelijk. Een stal is helemaal verwoest en ongeveer 1.200 dieren bleven in de brand. “Gelukkig is er veel collegialiteit in onze branche. Ik kreeg al vier telefoontjes van collega’s”, zegt de zaakvoerder.

Varkensboer Jeroen Roose (44) kwam gistermorgen aan op zijn bedrijf in de Barletegemweg in Zerkegem na een korte nacht. Donderdagavond ontstond er brand in een van zijn varkensstallen. Het vuur verspreidde ...