Dortmund wil Batshuayi overkopen van Chelsea

Borussia Dortmund wil Michy Batshuayi definitief overnemen van Chelsea. Dat zegt voorzitter Hans-Joachim Watzke in SportBild. De Rode Duivel werd sinds de winterstop al uitgeleend aan Dortmund en maakte indruk met negen doelpunten in zijn eerste veertien matchen voor de Borussen.

“We hebben interesse om Batshuayi definitief vast te leggen”, vertelde Watzke aan Bild. “Chelsea heeft met Giroud en Morata al twee spitsen. Maar we gaan moeten afwachten wie volgend jaar trainer wordt bij Chelsea. Dan zullen we nog zien.”

Bij Chelsea is Antonio Conte nu coach, maar zijn stoel begint te wankelen na een teleurstellende vijfde plek in de competitie. De Italiaan staat niet meteen bekend als een groot fan van Batshuayi. Veel zal ervan afhangen of hij blijft en of zijn eventuele opvolger toekomst ziet met Batshuayi, die bij Chelsea nooit echt kon doorbreken.

‘Batsman’ zal dit seizoen alvast niet meer in actie komen voor Dortmund door een enkelblessure. Het WK halen wordt voor hem een race tegen de tijd.