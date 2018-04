Apple-aandeel neemt stevige duik

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen het weekend in gegaan. Vooral het aandeel Apple leverde flink in, na sombere analistenrapporten over de techreus.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 24.462,94 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde 0,9 procent in, tot 2670,14 punten, en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,3 procent op 7146,13 punten.

Apple was met een min van 4,1 procent verreweg de grootste verliezer in de Dow. Diverse analisten zijn met uiterste voorzichtige voorspellingen over onder meer de verkoop van de iPhone gekomen.

Een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump zorgde verder voor beroering in de oliesector. Trump liet weten kunstmatig hoge olieprijzen niet langer te accepteren. Een vat Amerikaanse olie werd voor 0,1 procent meer verhandeld, op 68,38 dollar. Brentolie werd juist 0,1 procent goedkoper op 73,71 dollar per vat. De euro was 1,2283 dollar waard, tegen 1,2278 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.