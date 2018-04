Videoref geeft op WK uitleg bij elke beslissing

Alsof de FIFA bij het Belgisch voetbal in de leer is geweest. Op het komende WK zal bij elke beslissing van de videoref meteen uitleg worden gegeven. Iedere toeschouwer, in het stadion en thuis voor de buis, zal weten waarom de ref die beslissing nam. Ze krijgen ook dezelfde beelden te zien als de man in de videokamer.

Donderdagavond, Club Brugge-Charleroi met de rust in zicht. Vanaken lanceert Vormer die de 4-0 binnenschiet. Tot er plots verwarring heerst en blijkt dat ref Lardot het doelpunt afkeurt. In plaats van 4-0 blijft het 3-0 en niemand weet waarom. Pas achteraf, na veel zoekwerk, blijkt dat op aangeven van de VAR – Video Assistant Referee, ofte videoref – het doelpunt werd afgekeurd wegens een voorafgaandelijke fout van Nakamba.

Die onwetendheid zal op het WK 2018 uit den boze zijn. De wereldvoetbalbond FIFA schakelt een speciaal team in dat zich zal bezighouden met het registeren en publiek maken van de communicatie tussen de videoref en de hoofdscheidsrechter. Eén FIFA-staflid houdt zich uitsluitend bezig met het doorgeven van de verschillende stappen in het proces aan de tv-zenders, commentatoren en alle andere kanalen. Hij geeft ook mee waarom de videoref wordt ingeschakeld en wat de uiteindelijke beslissing is. Dat allemaal via een tablet die op elk bureau van de commentatoren ligt.

Via de reuzenschermen in de stadions worden ook de toeschouwers geïnformeerd. Het publiek krijgt dezelfde beelden te zien als de VAR, die een beslissing moet nemen. Ze krijgen dezelfde info als de commentatoren in het stadion.

Geen lijn, maar 3D-beeld

Op voorstel van onze landgenoot Werner Helsen, trainer van de scheidsrechters en ook in dienst van de FIFA, wil de wereldvoetbalbond nog een nieuwigheid introduceren: een 3D-muur in plaats van een lijn om buitenspel te bepalen. Die 3D-muur, een optische muur waardoor je ook kan zien of de arm, borst of hoofd in buitenspelpositie is gesignaleerd, beslaat het hele lichaam en niet alleen de voeten van de spelers.

Ook hier kan de Belgische Jupiler Pro League als inspiratiebron dienen. Vorige week tijdens Anderlecht-Club Brugge werd het bezoekende doelpunt van Diaby afgekeurd omdat een lijn aangaf dat hij enkele centimeters buitenspel stond. Na afloop werd er gediscussieerd of de lijn wel recht en evenwijdig met de doellijn werd getrokken. Die zogenaamde 3D-muur moet alle discussie uit de wereld helpen.