Politie is overlast van trouwstoeten meer dan beu en grijpt in: extra patrouilles

Drie zonnige weekends, 67 processen-verbaal. De Brusselse politie heeft het helemaal gehad met baldadige trouwstoeten die lak hebben aan verkeersregels. Voortaan komen er elke zaterdag extra patrouilles. Ook in Limburg grijpt de politie in, na vreugdeschoten op de openbare weg. Daar wordt haast elke trouwstoet “discreet” ­begeleid door een politiecombi.

Een drukke straat in het Limburgse Heusden-Zolder, enkele dagen geleden. Buurtbewoners denken aan een overval wanneer ze geweerschoten horen. Het blijkt een Turkse trouwstoet, met feestvierders die niet alleen luid claxonneren, maar ook in de lucht schieten. Zomaar, op de openbare weg. In Genk, 25 kilometer verder, gebeurde onlangs net hetzelfde.

“In Heusden konden we dankzij alerte buurtbewoners snel enkele verdachten linken aan de onaanvaardbare feiten”, zegt korpschef Geert Luypaert. “Het alarmpistool werd in beslag genomen. De vrienden van bruid en bruidegom mochten na verhoor beschikken, maar zullen het later voor de rechter mogen uitleggen.”

Foto: omb

De hoofdstad is voorlopig gevrijwaard ge­bleven van schoten in de lucht. Maar zowel op de A12 richting Brussel als op het viaduct in Vilvoorde legden trouwstoeten zonder enige aanleiding het verkeer lam om de bruidegom even in de lucht te gooien. Vooral de buurt van Laken, bij de parken aan de overzijde van het koninklijk paleis, lijkt gegeerd terrein sinds de lente haar intrede heeft gedaan. “Veel trouwers kiezen die locatie om foto’s te nemen”, zegt de Brusselse politiewoordvoerster Ilse Van De Keere.

Een dozijn overtredingen

De voorbije drie weekends kreeg de Brusselse politie tal van misnoegde omwonenden aan de lijn met klachten over trouwstoeten die door het rode licht rijden, minutenlang claxonneren, al rijdend uit wagens hangen met hun smartphone in de hand. Of die simpelweg stoppen op de openbare weg. Sommige bestuurders hebben geen geldig rijbewijs of dragen geen gordel, anderen hebben toevallig hun verzekerings­papieren thuis laten liggen. “De klagers geven aan dat ze het meer dan beu zijn”, zegt Van De Keere. Een bewoner belde zelfs met de melding dat hij “ziek” werd van al die trouwstoeters. In de meeste gevallen gaat het om Turkse en Marokkaanse families in blitse wagens die opzichtig hun geluk willen delen. Claxonneren is geen halszaak, klinkt het bij de Brusselse politie. De wet steevast overtreden wel.

Foto: omb

Sinds begin april schreven agenten in de hoofdstad al 67 processen-verbaal uit tegen de luidruchtige colonnes. Afgelopen zaterdag waren acht trouwstoeten goed voor 33 pv’s. Twee weekends geleden ging het om 28 pv’s. En tussendoor, op een donderdag, werden nog eens 6 pv’s uitgeschreven.

Extra patrouilles

Volgende week zullen burgemeester Philippe Close (PS) en schepen Alain Courtois (MR), bevoegd voor erediensten en burgerlijke stand, een resem maatregelen uit de doeken doen. In de weekends zullen bijvoorbeeld extra politiepatrouilles worden ingezet. “Het is niet de bedoeling om steevast elke trouwstoet te begeleiden”, zegt Van De Keere. “Maar we gaan wel postvatten waar het uit de hand dreigt te lopen. In de hoop het fenomeen in te dijken.”

Andere steden nemen een meer afwachtende houding aan. “Als we klachten krijgen gaat een patrouille ter plaatse”, legt politiewoordvoerder Willem Migom de Antwerpse aanpak uit. “Als de agenten overtredingen opmerken, gaan ze gesprekken aanknopen. We willen niet onnodig een trouwfeest vergallen. Maar indien nodig wordt geverbaliseerd.”

Waar komt die traditie eigenlijk vandaan?

“Trouwstoeten zijn een Turkse traditie, en ze bestaan al zeker 50 jaar ook in België”, zegt Selamet Belkiran, directeur bij de Unie van Turkse Verenigingen. “De bruidegom gaat samen met zijn familie en vrienden de bruid thuis ophalen, om haar naar de trouwzaal te brengen. Het is een feest, en je wil tonen dat je fier bent. Maar voor alle duidelijkheid: de snelweg bezetten of het verkeersreglement overtreden, dat hoort er niet bij.”

“Toeteren moet kunnen, zolang dat reglementair gebeurt. In Turkije zie je elk weekend stoeten, en in de dorpen en steden wordt er al wat getolereerd. Maar wie de wet overtreedt, wordt ook in Turkije streng aangepakt.”

“De meerderheid van de trouwstoeten in België veroorzaakt geen problemen. Als de politie toezicht wil houden, hebben we daar geen problemen mee. We zouden het zelfs toejuichen mocht de politie stoeten willen begeleiden. Als het maar niet ­be­tekent dat men alle trouw­stoeten wil verbieden.”

Aanpak in Wemmel: “Probleem opgelost door kordate aanpak en gesprekken”

De Vlaams-Brabantse gemeente Wemmel kampte jaren ge­leden ook met overlast door trouwstoeten, maar kon dat probleem indijken. Het Kasteelpark in de gemeente trok veel allochtone families aan die in trouwstoeten naar Wemmel kwamen om trouwfoto’s aan het kasteel te maken. In 2004 kondigde de gemeente een samenscholingsverbod af rond het park. Vijftien agenten hielden er elke zaterdag de wacht.

Vandaag is er in Wemmel geen overlast meer. “Door een combinatie van maat­regelen”, zegt politiewoordvoerder Fred Scrayen. “Door controles, een kordate aanpak van overtredingen, én door gesprekken te voeren met de allochtone gemeenschap. Maar als men in Brussel eerder wat strenger was geweest voor dit soort inbreuken, was het vast niet zover gekomen.”